In Brianza apre un nuovo fast food: 20 posti di lavoro

E’ operativo da qualche giorno, ad Agrate Brianza, il nuovo fast food Burger King che ha aperto le porte sabato 30 aprile. Il nuovo ristorante, che sorge in viale delle Industrie a ridosso della rotonda dell’autostrada A4, è il 70° di proprietà diretta della catena in Italia che annovera 235 ristoranti presenti in 18 regioni sul territorio italiano.

“Un’ulteriore tappa nel percorso di crescita intrapreso dall’azienda da ormai diversi anni, che stima 30 aperture entro la fine del 2022 – con la creazione di oltre 500 nuovi posti di lavoro – e 100 nuovi ristoranti nel prossimo quadriennio”. Sviluppato su una superficie di 515mq, il nuovo fast food impiega 20 dipendenti, con 135 posti a sedere all’interno e 32 esterni.

Giovedì 28 aprile, a Caponago, a pochi chilometri di distanza aveva invece aperto le porte un fast food della catena McDonald’s e l'azienda aveva annunciato che la nuova apertura del ristorante di viale Monza garantirà lavoro a 45 persone.