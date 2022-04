A Monza arriva il “cassetto fiscale”, come pagare le tasse con lo smartphone

Pagare tasse e tributi e conoscere la propria posizione contributiva con un clic. A Monza debutta il Cassetto Fisale, il portale per i contribuenti che semplifica il rapporto con l'ufficio tributi. Con il nuovo strumento digitale sarà possibile verificare lo stato dei pagamenti, recuperare documenti e inviare istanze ora si potrà utilizzare direttamente lo smartphone. Si parte con la Tari (Tassa sui Rifiuti), poi con il CUP (Canone Unico Patrimoniale) e si proseguirà con l’ IMU (Imposta Municipale Unica), per quest’ultima è comunque già possibile consultare la propria situazione dei pagamenti effettuati.

Oltre che con i metodi tradizionali, ora si potranno presentare domande attraverso i moduli precompilati: occorre collegarsi al sito del Comune www.comune.monza.it, dove si troverà una sezione che ospiterà la piattaforma dedicata (https://monza.soluzionipa.it/), tramite cui accedere direttamente al servizio.

Come funziona il Cassetto Fiscale

Si tratta di uno sportello virtuale accessibile tramite computer o telefonino, che accorcia le distanze e facilita la comunicazione tra il contribuente e l’ente. Ogni cittadino avrà infatti una propria area dedicata in cui sono conservate e sempre disponibili le informazioni tributarie che lo riguardano - compresi gli avvisi emessi e i relativi F24 - organizzate secondo diversi criteri.

“Con questo nuovo strumento telematico il comune di Monza, dopo la digitalizzazione di vari servizi, compie un altro passo in avanti continuando ad agevolare la vita dei cittadini e andando incontro anche alle imprese, ai commercialisti e ai Caf – spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso – Siamo in un’epoca in cui dobbiamo fare i conti con ritmi frenetici, è importante quindi che le Amministrazioni pubbliche continuino a informatizzare i servizi. Almeno quelli per i quali vi è la possibilità di farlo, mettendo i contribuenti nelle condizioni di visionare le proprie posizioni ed effettuare i pagamenti senza necessariamente doversi rivolgere agli uffici competenti. Questa soluzione si integra ai servizi già tradizionalmente offerti, come la possibilità di calcolo online del tributo, la consegna via mail degli avvisi di pagamento e le aperture dell’ufficio tributi di via Arosio. Tutto questo in un’ottica di snellimento, di risparmio e di modernizzazione del settore”.

Ci sono due tipologie di servizi: pubblici, ad accesso libero, e privati, che necessitano di autenticazione tramite i processi di identità digitale. E’ possibile visualizzare i dati in possesso dal comune relativi ai rapporti tributari con il cittadino, in particolare la situazione annuale degli immobili dichiarati ai fini della TARI (dall’anno corrente fino al 5° anno precedente), i pagamenti IMU, TASI e TARI effettuati (F24, bonifici e altro, dall’anno corrente fino al 5° anno precedente), nonche’ le rate TARI da pagare. Il calcolo IMU offre inoltre la possibilità di effettuare il calcolo del tributo per l’anno di riferimento e per il quinquennio trascorso, con successiva generazione di un F24 per il pagamento.

Come accedere al portale

Diverse sono le modalità di autenticazione: i cittadini italiani possono utilizzare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure CIE, la Carta di Identità Elettronica, i professionisti devono entrare esclusivamente con SPID professionale di tipo giuridico, mentre i cittadini esteri si certificano tramite eIDAS (lo SPID europeo).