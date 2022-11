Le 10 aziende più ricche a Monza e in Brianza: la classifica

Un tessuto imprenditoriale, economico e produttivo che in Brianza è “reattivo e competitivo”. E il 75% delle imprese prevede di chiudere l’anno in corso con un aumento del fatturato rispetto al 2021. E’ la fotografia dell’economia della Brianza che emerge dall’edizione 2022 di TOP500+, il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria delle 800 maggiori imprese per fatturato, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda e promosso in collaborazione con PwC Italia e con il sostegno di Banco BPM. La presentazione si è tenuta lunedì 29 novembre nella cornice della Villa Reale di Monza.

Le 800 maggiori aziende della provincia di Monza e della Brianza che rientrano nella classifica 2022 del “TOP 500+” hanno ricavi 2021 che vanno da un minimo di 10,2 milioni a un massimo di 4,7 miliardi di euro. Il fatturato complessivo di queste aziende raggiunge i 60,3 miliardi euro e il risultato di esercizio, in somma algebrica, ammonta a 2,8 miliardi di euro.

La ricerca si concentra anche sulle performance degli ultimi anni. Il 2021, innanzitutto, si impone come un anno di robusta ripresa: ad evidenziarlo il fatturato complessivo delle aziende analizzate che rimbalza del +16,4% dopo il calo del -4,6% accusato nel 2020, portandosi così a +11,1% rispetto al 2019 pre Covid. Migliora anche la redditività: l’EBIT mediano sui ricavi passa dal 3,9% nel 2020 al 4,8% nel 2021, il ROE mediano dal 9,5% al 12,4%. Le aziende in utile sono ben il 92% del totale.

Le 10 imprese più ricche per fatturato della Brianza

Nell’edizione 2022 le prime 10 aziende in classifica confermano il proprio posizionamento rispetto allo scorso anno, incrementando il fatturato. Nel dettaglio, aumentano a otto le realtà che registrano un fatturato superiore al miliardo di euro (due in più rispetto all’edizione precedente): nell’ordine, Esprinet S.p.A. (Vimercate), Mediamarket S.p.A. (Verano Brianza), BASF Italia S.p.A. (Cesano Maderno), STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza), Candy S.p.A (Monza), Decathlon Italia S.r.l. (Lissone), SOL S.p.A. (Monza), Prenatal Retail Group S.p.A. (Cogliate). Seguono, con poco distacco, le altre due realtà che completano la top ten: Roche S.p.A. (Monza) e Gruppo Sapio S.p.A. (Monza).

"Le imprese della Brianza negli ultimi anni sono state in grado di creare occupazione e, crescendo, sono state capaci di produrre valore economico e sociale-ha sottolineato Francesco Ferrara, Partner PwC Italia e ESG Leader-. Il forte legame con il territorio passa anche attraverso la gestione più consapevole delle tematiche legate all’innovazione ma anche alla sostenibilità e ai fattori ESG, oramai strutturate e articolate secondo le migliori prassi, anche se c'è ancora molto da fare. È fondamentale non sottovalutare l'importanza di questi aspetti, che alla luce delle nuove politiche nazionali e UE diventeranno sempre più rilevanti e dovranno essere integrati nell’innovazione di prodotto e processo ma anche nella gestione dei progetti che andranno misurati secondo indicatori specifici, e comunicati in modo completo, comparabile e trasparente".

I comuni più ricchi per fatturato

Monza seconda provincia per investimenti in ricerca e sviluppo

Monza emerge come seconda provincia in Lombardia per investimento delle imprese in R&S con oltre 750 milioni di euro, dopo Milano, concentrando così il 19% della spesa privata regionale (Milano il 53%) e supera la somma dei valori assoluti di Bergamo e Brescia che seguono in terza e in quarta posizione. Inoltre, Monza si posiziona seconda in regione, dopo Milano, per valore assoluto dei finanziamenti Horizon 2020 vinti, con 77 milioni di euro (il 7% del totale lombardo): il 97% dei beneficiari sono imprese (contro una media lombarda del 45%, dove al settore privato si accompagna il ruolo altrettanto rilevante delle università), il 2% enti non profit privati e il restante 1% centri di ricerca e istituti pubblici. Tra le imprese beneficiarie del territorio emergono importanti società medio-grandi dell’elettronica, dei semiconduttori e delle macchine utensili.

L’importante investimento in ricerca e innovazione del territorio va, tuttavia, contestualizzato all’interno di un contesto lombardo e italiano deficitario rispetto alle principali regioni e città europee. Per dare un ordine di grandezza: i brevetti europei depositati dalla Lombardia tra il 2015 e il 2020 sono appena 1/5 quelli della Baviera e Monza incide sulla Lombardia per il 7%. Tra le 800 imprese TOP 500+, sono 119 le imprese che hanno almeno 1 brevetto attivo a livello nazionale o internazionale, il 60% sono medie aziende (10-50 milioni di euro di fatturato annuo) e il 40% grandi aziende (oltre i 50 milioni di euro di fatturato).

Dove sono le aziende più innovative

La concentrazione maggiore è a Monza Est dove sono attive 50 aziende innovative (con Agrate e Vimercate in particolare), segue Monza Ovest con 35 realtà; la città di Monza conta 17 aziende con attività brevettuale e altrettante sono a Monza Nord. È certamente il manifatturiero, il comparto con il numero più alto di imprese innovative: tra le 105 realtà industriali con almeno un brevetto, quasi la metà sono attive nei comparti dei macchinari (22), dei prodotti in metallo (15) e del legno-arredo (12), settori che rappresentano importanti vocazioni produttive della provincia monzese. Osservando gli ambiti tecnologici di innovazione delle imprese monzesi, nelle prime 15 classi tecnologiche ben 7 sono legate all’ingegneria elettronica e al digitale (semiconduttori, computer technology, macchinari elettrici, apparecchi ed energia, processi base di comunicazione, tecnologie audio-visive, telecomunicazioni e comunicazioni digitali), 3 alla chimica (tecnologie micro-strutturali e nano-tecnologie, farmaceutica e ingegneria chimica), 3 agli strumenti di misurazione e di controllo, 1 ai macchinari e 1 ai beni di consumo. Si tratta nella maggior parte dei casi delle traiettorie tecnologiche maggiormente in crescita a livello europeo negli ultimi anni.