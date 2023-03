Industria Felix, quali sono le 4 imprese più competitive a Monza e in Brianza

Monza e Brianza è al secondo posto in classifica in Italia per la sostenibilità ambientale dell'impresa. Dopo Bergamo. La provincia di Milano invece guida la sostenibilità economica e sociale del Paese. È quanto emerso dallo studio di Cerved presentato venerdì 3 marzo in Assolombarda dal large corporate senior sales director Benedetto Brogelli in occasione del 46° evento Industria Felix, 7a edizione della Lombardia, organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con la stessa Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Simest e Confindustria Lombardia.

Il focus sulla sostenibilità è stato realizzato attraverso 200 variabili organizzate in 50 tematiche suddivise in 17 componenti. In relazione alle classifiche sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale il posizionamento a livello nazionale delle province lombarde è stato nel rispettivo ordine il seguente: Bergamo (10°, 23°, 2°), Brescia (6°, 26°, 24°), Como (28°, 22°, 23°), Cremona (34°, 42°, 52°), Lodi (43°, 56°, 33°), Mantova (24°, 50°, 20°), Milano (1°, 1°, 26°), Monza e Brianza (23°, 25°, 3°), Pavia (35°, 39°, 57°), Sondrio (39°, 46°, 101°), Varese (20°, 34°, 18°). Sono state premiate 54 aziende che sono intervenute con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

Le 4 imprese di Monza e Brianza premiate

Sono state quattro le imprese della provincia di Monza e Brianza premiate: Gruppo Desa, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Special Flanges, Stonex. Di seguito le motivazioni del riconoscimento assegnato.

Gruppo Desa - Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia;

S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing - Miglior impresa del settore servizi innovativi e tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia;

Special Flanges - Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Monza e Brianza;

Stonex - Tra le migliori imprese a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia.