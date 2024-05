I ristoranti di Monza e Brianza nella Top 100 dei migliori d’Italia: la classifica

I ristoranti di Monza e Brianza sono in testa alla Top100 di TheFork, la piattaforma specializzata in prenotazioni e recensioni. E’ un ristorante di Monza a essere al primo posto della classifica nazionale Top 100 di TheFork. E per il secondo mese mantiene la pole position.

Si tratta di Pizzaut, la pizzeria nata grazie al progetto di inclusione creato da Nico Acampora che ha raccolto il maggior numero di consensi grazie alla missione che persegue e alla qualità della pizza che offre. Ma non è il solo ristorante brianzolo a conquistare posizioni nella classifica nazionale. Dopo Pizzaut si posiziona bene anche La Bodega Argentina, al numero 5 grazie al rapporto qualità - prezzo, all’elevato livello di servizio e all’atmosfera del ristoranti; la Taverna degli artisti a Carate Brianza che si posiziona al numero 67 della classifica, Fish Fusion Bistrot a Vimercate che conquista la posizione 98.

La classifica dei 10 migliori ristoranti di Monza e Brianza

Oltre alla Top 100 nazionale, TheFork ha introdotto sulla sua app anche classifiche locali per dare visibilità alle eccellenze di ogni singola città. Ecco la classifica con i 10 migliori ristoranti di Monza e Brianza.

1. PizzAut Monza: non un semplice locale ma un grande progetto di inclusione, che si sposa con un’ottima qualità del cibo e un’elevata efficienza del servizio di sala.

2. Bodega Argentina: Carni di primissima scelta in un’atmosfera curata.

3. Joe Scarpetta cucina contemporanea che attinge alle diverse tradizioni regionali italiane, con attenzione alla materia prima

4. Il Moro: Ristorante contemporaneo in centro città, oltre all’offerta alla carta propone uno speciale menù BRIANZA POP - dedica alla cucina brianzola.

5. Baccanale: Piatti della tradizione, porzioni ricche e servizio rapido e cortese.

6. Ristorante Voyageur: Ristorante di pesce dall’atmosfera elegante e raffinata.

7. Mamíe: Ristorante guidato dalla chef Maria Rosaria Peluso, che dopo aver vissuto l’emozione di diventare nonna (Mamie in francese) ha deciso di dedicare il ristorante alle tradizioni familiari che attingono alla Francia e al Salento.

8. Era Pizza: Chiamarla pizzeria è riduttivo in quanto la pizza è completamente rivisitata grazie a impasti leggerissimi, ingredienti di prima scelta e abbinamenti originali. I dessert sono specialità di pasticceria.

9. Nikky Sushi: Sushi di qualità con un guizzo creativo e un servizio cortese e attento.

10. Omega Fish: Location intima e sushi di qualità “à la carte” o in menù degustazione.

“Io abito da anni a Concorezzo e ho visto nel tempo una crescita dell’offerta gastronomica brianzola di qualità. Monza e la sua provincia sono mercati sempre più importanti per TheFork grazie a questo fermento e alla curiosità degli utenti. Sicuramente è un’area per noi importante su cui continuare a investire” ha detto Andrea Arizzi Sales Director Italy & DACH (Germany, Austria, Switzerland)presso TheFork.