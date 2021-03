Come scegliere il tuo servizio di assistenza pc a Monza

Acquistare un buon pc non basta: che lo si usi per lavoro o per svago, è necessario poter contare su un ottimo servizio di assistenza. Su un team di professionisti, che possa intervenire al bisogno per riparare il guasto, per installare un programma, per rendere il proprio computer il più possibile performante.

Come riconoscere un buon servizio di assistenza pc a Monza? Quattro sono le caratteristiche che deve possedere:

? competenza

? professionalità

? disponibilità

? tempestività

Un servizio di assistenza pc di buon livello deve essere professionale e riservato, in quanto tratta i dati personali e professionali contenuti nei computer (così come in smartphone, tablet & co). Deve essere altamente competente, risolvere il problema in tempi rapidi ed essere puntuale. Tutte caratteristiche, queste, che Next ha.

Next, storia di un’azienda di successo

Realtà italiana specializzata nella commercializzazione e nella progettazione di hardware e software, Next opera da oltre vent’anni nel mercato dell'informatica come distributore. In Brianza è presente con tre punti vendita: Monza (via Cavallotti 151), Limbiate (via Salerno 38) e Seregno (via Valassina 95/A). A questi si aggiungono i punti vendita di Milano (via Procaccini ang. Tartaglia), Como (via Borgo Vico 5) e Cantù (via Grandi 28).

Nei suoi store come online, Next offre una vastissima gamma di prodotti delle migliori marche. Sono oltre 200 i brand trattati, cui si aggiunge un attento servizio di supporto e consulenza in fase decisionale ma anche post acquisto.

Next è specializzata nella distribuzione della più completa gamma di prodotti IT, telefonia, soluzioni server e componentistica con un occhio di riguardo al settore gaming. Gli accordi con i principali brand del settore, che l’azienda rappresenta per la maggior parte in veste di distributore ufficiale, le permettono di essere sempre competitiva e al passo con le evoluzioni del mercato.

I servizi offerti

Professionalità, competenza, esperienza, creatività ed entusiasmo: sono questi i punti di forza di Next. Oltre ad un servizio di consulenza capace di soddisfare qualsiasi esigenza.

Tanti i servizi offerti:

Assistenza per pc e notebook di tutte le marche

Creazione di Personal Computer personalizzati sia Gaming che Professionali

Assistenza tecnica pre/post vendita

Modding e Vendita di accessori per il gaming

Vendita prodotti informatici

Noleggio operativo

Vendita parti di ricambio originali Asus

Punto Fastweb

Da Next l’utente può farsi guidare nell’acquisto del miglior pc per le sue esigenze, usufruendo del servizio di configurazione personalizzata. Oppure, può scegliere di noleggiare computer e tecnologie di ultima generazione contenendo i costi e garantendosi macchine sempre performanti.

In tutti i punti vendita, così come online, è possibile acquistare:

? computer, tablet e notebook completi di accessori

? hardware

? software

? monitor, stampanti e periferiche

? telefoni

? notebook, desktop e monitor rigenerati

Next è distributore ufficiale - tra gli altri - di Acer, Apple, Asus, Lenovo, Hp e Dell. Inoltre, è distributore di Nvidia, MSI, Gigabyte, Asus e Zotac per quanto riguarda le schede video. Un prodotto molto richiesto, determinante nella gestione della grafica e sempre più evoluto. Capaci di “ragionare da sé”, le moderne schede video generano in autonomia immagini a due e tre dimensioni, e sgravano così il processore di tutti i calcoli necessari per la gestione della grafica.

Gaming e modding

Punto di riferimento nel campo dell’acquisto e dell’assistenza pc, Next non è solo il partner ideale per le aziende e i liberi professionisti. Anche gli appassionati gaming possono trovare qui tutto ciò che cercano. Nei negozi e sul sito dell’azienda si trova infatti un’ampia scelta di prodotti Gaming che vanno dallo spara tutto alla simulazione (tastiere meccaniche, joystick, gamepad, cuffie e mouse da gioco) oltre ai volanti per la simulazione e tutto ciò che riguarda la realtà virtuale.

Next si pone inoltre come il referente più esperto per gli appassionati di modding. Vera e propria sfida per gli amanti dell'informatica, il case modding più estremo si rivolge a chi intende cimentarsi nella personalizzazione del suo pc, lavorando d'ingegno e apportando le modifiche più diverse.