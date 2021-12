Lavorare in comune a Vimercate: selezione per impiegati e agenti di polizia locale

Tre bandi di concorso e nove figure professionali da inserire in organico presso l’ufficio messi, polizia locale e per istruttori amministrativi.

Il comune di Vimercate ha pubblicato tre bandi di concorso per selezione di nuovo personale. I bandi riguardano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato per 1 posto di categoria B3 messo comunale/notificatore, 3 posti di categoria C1 agenti di polizia locale e 6 posizioni di istruttore amministrativo cat. C. Le informazioni per l'invio delle candidature sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.

"Per i bandi non è ancora stata definita la data di scadenza di presentazione delle domande" spiegano dal municipio in quanto non sono stati ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.