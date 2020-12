Concorso di Natale Esselunga: in palio 104mila spumanti e 156mila buoni spesa

Una vera e propria montagna di regali. Anzi, per l'esattezza sono proprio 260mila. È il concorso di Natale 2020 organizzato da Esselunga. I premi? Bottiglie di spumante, oltre una valanga di buoni spesa da 25 a 100 euro. Ma non è tutto: ci sarà anche una estrazione finale durante la quale si potrà vincere "una spesa per un anno".

Come funziona il concorso? Fino a quando si potrà partecipare? Quali sono tutti i premi in palio? Valgono le spese online? Queste le domande più frequenti, procediamo con ordine.

Concorso Esselunga: come funziona

La fortuna aleggerà all'interno dei supermercati (e sul sito) per 22 giorni: da giovedì 10 dicembre a giovedì 31 dicembre e possono partecipare solo i possessori di carta Fidaty; per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) verrà consegnata una cartolina simile a un gratta e vinci con sei riquadri: se ci saranno tre loghi identici si vince il premio corrispondente. Attraverso questa modalità si possono vincere bottiglie di spumante Berlucchi, buoni spesa di 25, 50 e 100 euro.

Più nel dettaglio ci saranno 104mila bottiglie di spumante Berlucchi, 91mila buoni spesa da 25 euro, 52mila buoni da 50 euro, 13mila buoni spesa da 100 euro.

Tutti i premi "a vincita immediata" potranno essere riscossi all'interno dei punti Fidaty dei supermercati. Parteciperanno al concorso anche i clienti che hanno effettuato una spesa online dal 30 novembre con previsione di consegna o ritiro dal 10 al 31 dicembre. In totale saranno prodotte e distribuite 26milioni di cartoline ma solo 260mila saranno vincenti.

Il concorso finale

I maxi buoni spesa da 5mila euro (le "spese per un anno"), invece, saranno estratte a sorte nella giornata di martedì 19 gennaio 2021. In totale saranno estratte a sorte 200 carte Fidaty che hanno ottenuto una cartolina del concorso.

Il maxi buono pesa sarà spendibile solo nelle strutture di Esselunga fino al 28 febbraio 2022. I vincitori riceveranno una raccomandata o una Pec. Non solo: le carte Fidaty vincenti saranno pubblicate sul sito della catena di supermercati.