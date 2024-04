L'Academy di Pizzaut riparte. E per i corsi di formazione dedicati ai ragazzi autistici e promossi dall'associazione che ha dato vita al progetto del primo ristorante interamente gestito da ragazzi autistici, si cercano 12 giovani tra i 18 e i 29 anni residenti nelle province di Milano e Monza e più in generale in Lombardia.

"Mentre siamo impegnati con la presentazione del Libro di PizzAut non ci fermiAmo e andiamo avanti a costruire Futuro...mentre si stanno spegnendo le lucette blu del 2 aprile e nessuno parla più di autismo...noi facciamo fatti molto concreti" ha spiegato Nico Acampora, anima e fondatore dl progetto.

"Nei corsi Pizzaut offriamo formazione, dignità, lavoro e futuro" ha aggiunto, spiegando i tratti distintivi del progetto formativo realizzato in collaborazione con PizzAut Onlus, Workaut srl, Fondazione Mazzini e sostenuto da CM Monza e Brianza.

Il corso prevede la formazione di pizzaioli, camerieri e barman con 100 ore in aula presso i laboratori della FONDAZIONE MAZZINI di Cinisello Balsamo e 100 ore di stage curriculare per tutti gli iscritti a completamento del corso in aggiunt 12 mesi di tirocinio formativo retribuito all'interno dei ristoranti PizzAut (per coloro che al termine della fase precedente di stage avranno raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia). Al termine dell'Academy per i ragazzi ci sarà "la possibilità di essere assunti da Workaut srl presso i ristoranti PizzAut o da altre imprese partner".

Il corso è gratuito per tutti i ragazzi autistici. "Anzi durante la fase di Tirocinio Formativo saremo noi a pagare i ragazzi" precisano da Pizzaut. I corsi saranno avviati nel mese di maggio i e si svolgeranno presso l'Istituto Mazzini di Cinisello Balsamo. E' possibile iscriversi inviando la propria candidatura entro il 30 aprile con la domanda e il curriculum comprensivo della obbligatoria diagnosi di autismo a: lavoro@fondazionemazzini.com.

"Troppo spesso - dichiara Acampora - ai nostri figli è negato di fatto la speranza di un futuro. I nostri bimbi diventano adulti ma a questa loro crescita anagrafica non corrisponde la crescita di opportunità formative e lavorative, entrambe contesti fondamentali per diventare adulti. Ecco, il nostro obiettivo è invece costruire Futuro... perché da PizzAut è vietato calpestare i sogni".