A Monza un corso (gratis) di specializzazione per entrare nel mondo della moda

L'Accademia PbS di Monza propone un corso per diventare tecnico specializzato nel campo della moda e del fashion design. Un'occasione per lavorare in uno dei settori più importanti in Lombardia, con un numero di occupati costantentemente in crescita e sempre alla ricerca di nuove figure professionali

Il corso di istruzione e formazione professionale superiore permetterà di lavorare nei laboratori e nelle aziende che producono per le grandi case di moda e nei più importanti atelier e negozi. Consente anche di diventare imprenditore nel campo del fashion, del design, della moda e di impare a organizzare campagne di brand e comunicazione attraverso i social. Una grande occasione formativa e lavorativa a due passi dalla città cella moda e del fashion.

Il corso è completamente gratuito perché è finanziato e riconosciuto da Regione Lombardia. Prevede un impegno di 1.000 ore di cui 400 direttamente in stage/tirocinio presso aziende del settore. Per partecipare occorre avere la residenza o il domicilio in Lombardia, essere in possesso di diploma di scuola superiore o di diploma di qualifica professionale, oppure essere in possesso dell’ammissione al quindo anno dei percorsi liceali. Il corso inizierà il 13 febbraio. Sono disponibili ancora pochi posti.

Per informazioni telefonare al numero 039272861 oppure consultare il sito www.accademiapbs.it.