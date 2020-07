Covid, consumi paralizzati. Gli imprenditori monzesi: "Tagliare cuneo fiscale e Iva"

Rilanciare i consumi attraverso la riduzione del cuneo fiscale, ma anche attraverso interventi sull'Irpef e le aliquote Iva. È quanto emerge da un sondaggio della Confcommercio di Milano-Monzae Brianza e Lodi; sondaggio realizzato nel mese di luglio con le risposte di oltre 865 imprese, 130 made in Brianza. In particolare hanno risposto all'indagine gli imprenditori della ristorazione (24%) e dei negozi non alimentari (23%).

A imprese e professionisti, invece, è stato chiesto di valutare quali interventi su fisco e costo del lavoro potessero risultare più efficaci per rilanciare consumi paralizzati dall’effetto della pandemia. Le soluzioni avanzate sono state diverse: dalla riduzione delle aliquote Irpef, al taglio del cuneo fiscale, dell’Iva, all’introduzione della flat tax (con aliquota non superiore al 24%, come l’Ires per le società di capitale).

Gli imprenditori chiedono meno costi per aziende e lavoratori.

La riduzione del cuneo fiscale è la misura giudicata più efficace dal 50% degli operatori, il 28% la riduzione dell’Irpef, il 22% la riduzione delle aliquote Iva. Più soldi da spendere con il taglio del costo del lavoro – il carico fiscale e contributivo pesa per il 47% - lo auspicano in particolare ristorazione (64,7%); trasporti e logistica (62,5%); dettaglio alimentare (59,1%); ingrosso non alimentare (57,6%); servizi alla persona (53,7%).

Ma l’86% di chi ha risposto all’indagine ritiene soprattutto che non sia sufficiente una sola misura per rilanciare la domanda, bensì che occorra un mix fra riduzione del cuneo fiscale, dell’Iva e taglio dell’Irpef (52%) o almeno due di questi provvedimenti (34%).

Riduzione Iva e Irpef

L’intervento per ridurre le aliquote Iva è particolarmente richiesto da alcune categorie: distribuzione carburanti (58,3%) e comparto dell’automotive (40%); negozi non alimentari (35,8%); ambulanti (31,7%). In beve: ridurre l’Iva è considerato più efficace dove la domanda è sensibile alla variazione del prezzo (autoveicoli, distribuzione moda).

L’intervento sull’Irpef è in particolare auspicato da ingrosso alimentare (46,7%); servizi alle imprese (43,4%); turismo (agenzie viaggio, tour operator, guide – 42,1%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le categorie meglio disposte all'eventuale introduzione di un regime di flat tax sono: distributori carburanti, ingrosso alimentare, dettaglio alimentare, agenti e rappresentanti di commercio.