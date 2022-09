Caro bollette, quanto è a rischio il lavoro in Brianza

Caro bollette, caro vita e preoccupazione per le ricadute sui settori aziendali e sul lavoro in Brianza. A lanciare l’allarme per le ripercussioni della crisi energetica e caro bollette sul tessuto industriale brianzolo con preoccupazione per la sorte dei lavoratori, è stata la Cgil.

“L’aumento dei costi colpisce duramente le aziende energivore della metalmeccanica, l’intero settore della ceramica e sta fiaccando anche un settore in crescita come quello cartario che, proprio negli ultimi mesi, stava iniziando a godere delle positive influenze della green economy che favorisce la riduzione dell’impiego di plastica preferendo il riutilizzo degli scarti di cellulosa per la produzione di imballaggi” spiegano dal sindacato.

“Occorre intervenire immediatamente con misure a sostegno delle famiglie per garantire che i rincari previsti non impattino sul salario e le pensioni, tutelando il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati. È necessaria un’iniziativa del Governo per far fronte al più presto a possibili stop della produzione determinati dai rincari energetici, senza smettere di insistere nella direzione di una maggiore autosufficienza energetica del nostro Paese e per la produzione di energia pulita” ha spiegato Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil Monza Brianza.

I settori più colpiti

Al momento, per il settore della metalmeccanica in Brianza, non sono partite richieste di cassa integrazione. Ma diverse aziende, secondo quanto rilevato dalla Fiom, stanno chiedendo incontri alle parti sociali per iniziare ad affrontare il tema. IPA Porcellane è una delle realtà del settore della ceramica che già a giugno aveva chiesto di usufruire della cassa integrazione come impresa energivora. I sindacati, tra cui la Filctem Cgil, stanno attendendo un nuovo incontro con la proprietà per affrontare la crisi. Anche l’industria del vetro è in difficoltà. Le cartiere poi sono tra le aziende che per funzionare hanno bisogno di più energia. La Slc Cgil di Monza e Brianza sta già avendo colloqui con le proprietà per valutare l’attivazione degli ammortizzatori sociali. “Per ora, la situazione è stata tamponata chiedendo ai lavoratori di utilizzare le ferie accumulate, ma quando gli istituti saranno terminati, se il costo dell’energia rimane quello altissimo di questi giorni, non ci sarà alternativa alla cassa integrazione” si legge nella nota del sindacato.

“La Cartonstrong di Monza ha ritardato l’avvio della produzione, ma nelle altre cartiere del gruppo (a Mantova e a Villa Lagarina in provincia di Trento) la cassa è già stata attivata. Anche le notizie che arrivano dall’International Paper di Bellusco non fanno ben sperare: per ora la crisi è stata tamponata invitando i lavoratori a consumare le ferie arretrate, ma quando saranno esaurite non rimarrà che la cassa”. Le bollette sono triplicate per tutti, ma c’è grande preoccupazione per le imprese, altamente energivore, che producono pannelli di legno truciolare nobilitato. Una crisi che ha coinvolto anche le aziende che producono materiale bituminoso. Qualche difficoltà anche nella ristorazione. A soffrire di più sono le mense per via dell’aumento dei costi delle materie prime. La Filcams Cgil sta monitorando, anche in Brianza, le situazioni più a rischio.

“Non possiamo aspettare il nuovo Governo, occorre prendere subito delle iniziative”, conclude la segretaria generale della Cgil in Brianza.