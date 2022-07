Dispensa Emilia arriva a Verano Brianza: è il trentesimo locale del brand

Il 7 luglio inaugura a Verano Brianza il 30° ristorante di Dispensa Emilia, il brand che da quasi vent'anni ha deciso di puntare su identità e territorio per costruire una proposta che preserva i sapori della tradizione culinaria emiliana proponendoli in chiave moderna e innovativa.

Il nuovo ristorante, al civico 115 di via Comasina, è dotato di un ampio parcheggio privato e potrà ospitare fino a 150 coperti (tra interno ed esterno) per gustare i sapori emiliani. Il luogo ideale per mangiare bene liberi da formalismi, in un ambiente pop e accogliente: Dispensa Emilia è il posto giusto per scoprire i sapori della cucina emiliana in un nuovo modo, frizzante, informale e tecnologico. Tutto questo grazie ad un menu intrigante con gnocco fritto, tigelle e tagliatelle a recitare il ruolo da protagonista.

Nel nuovo locale di Verano Brianza, aperto a pranzo e cena tutti i giorni, sarà possibile gustare tutti i piatti del menu di Dispensa Emilia, anche mediante l’utilizzo della app che consente di ordinare e di pagare comodamente al tavolo. “Siamo un posto familiare, ma non solo per famiglie, siamo accoglienti e facciamo sempre sentire a casa i nostri clienti. Vogliamo essere genuini, autentici, frizzanti, far venir voglia di fare la ‘scarpetta’ col nostro ragù, vogliamo offrire alle persone un momento di gusto e di evasione nella loro quotidianità, vogliamo vederle emozionarsi per un buon piatto di tagliatelle o un cestino di tigelle”: tutto questo (e tanto altro) è Dispensa Emilia, il posto giusto per gustare i sapori della tradizione emiliana in compagnia, tra un morso ad una tigella e un calice di fresco Lambrusco. Un luogo autentico per un’esperienza gastronomica senza eguali perché identitaria e rappresentativa di un territorio dalle infinite sfumature gustative. Dispensa Emilia significa provare tutto, fino all'ultimo boccone, assaporare davvero quanto è buona la cucina emiliana, senza esitazioni, lasciandosi andare ad un piacevole momento di evasione all’insegna del gusto.

Il menù

Nel menu di Dispensa Emilia è possibile scegliere tra gnocco fritto e tagliatelle, tortellini e ricche insalate con prodotti del territorio, ma la vera protagonista è la tigella: una ricetta esclusiva fatta di acqua, farina e tanta passione che consente di dar vita a questi golosi dischi di impasto che, una volta preparati nella Cucina della Dispensa a Modena, arrivano sui singoli ristoranti dove finiscono di lievitare prima di essere cotti e farciti al momento.

In menu sono presenti in diverse versioni, dalle Classiche alle Ortolane, dalle Sfiziose alle Imperdibili scegliendo tra ‘la Tradizionale’ con battuto di lardo e grana, ‘la Bolognese’ con ragù di carne o la ‘Baciami ancora’ con cipolle caramellate al balsamico.

Ogni locale di Dispensa Emilia è riconoscibile dal coinvolgente mood all’emiliana fatto di colori caldi, arredi in legno e materiali moderni e da un senso dell’accoglienza a dir poco unico. Qui è possibile scoprire una formula gastronomica che invita alla condivisione grazie alle tigelle e al gnocco fritto.

Dispensa Emilia è il moderno piacere di stare a tavola in compagnia in maniera informale lasciandosi guidare dalla curiosità del proprio palato per cogliere la qualità di una proposta basata sull’eccellenza delle materie prime, sul rispetto delle ricette tradizionali e su di una esperienza ideale per tutti i food lovers!