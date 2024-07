Giovani cercasi. Il comune di Monza è alla ricerca di 25 giovani da inserire all'interno di progetti nell'ambito dell'iniziativa Dote Comune con tirocinio retribuito.

"Il tirocinio DoteComune è rivolto a persone disoccupate che abbiano compiuto 18 anni, residenti o domiciliate in Regione Lombardia. La tipologia scelta dal Comune di Monza prevede una media di 20 ore settimanali per 12 mesi". E una indennità mensile di 400 euro (500 euro se il progetto prevede 25 ore di presenza, a seconda della tipologia attivata).

"DoteComune è un percorso di formazione e orientamento al lavoro attraverso il tirocinio. È un progetto organizzato e promosso da Regione Lombardia, attuato da ANCI Lombardia e dai Comuni che hanno aderito" spiegano dal municipio.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare il modulo con la domanda di partecipazione (e i relativi allegati) a opportunitaincomune@comune.monza.it oppure, solo se in possesso di una casella di posta certificata personale, a monza@pec.comune.monza.it.

Il Bando è aperto dal 4 luglio 2024 e sarà possibile presentare la propria domanda fino al 18 luglio.

Alla domanda di partecipazione, devono essere inoltre allegati: curriculum vitae in formato europeo firmato in originale, copia del documento di identità (per cittadini italiani e comunitari: copia della carta d'identità o passaporto in corso di validità e per cittadini non comunitari: copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno), copia del codice fiscale.

È prevista un’indennità mensile di partecipazione forfettaria pari a 400 euro, considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. È rilasciata un’attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento in caso di partecipazione almeno al 70% della durata prevista dal Progetto formativo individuale. È inoltre prevista la certificazione delle competenze acquisite, con riferimento al QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) di Regione Lombardia, rilasciata da Anci in caso di partecipazione ad almeno il 75% delle ore di formazione. I progetti attivati presso il comune di Monza sono 24, con vari ambiti di intervento.