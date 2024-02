Dalla piccola bottega all'impero delle bici: i 92 anni di Ernesto Colnago

Ernesto Colnago, il signore delle biciclette della Brianza e del mondo, ha compiuto 92 anni. Un compleanno suggellato da una vita di successi, dedicata alla progettazione di biciclette in sella a cui hanno corso e vinto grandi campioni. Da Tadej Pogacar a reddy Maertens, Paolo Bettini, Fiorenzo Magni e Gianni Bugno.

E' dall'intuizione e dal genio del rivoluzionario costruttore di Cambiago che sono nati i telai in carbonio e i freni a disco. Una rivoluzione in sella che è iniziata nel 1954, nella piccola bottega di Cambiago. Ma ancora prima dalla passione del fondatore del marchio. C'è un aneddoto sull'inizio della carriera del progettista di bici: ha iniziato a mettere le mani sun telaio quando aveva 13 anni e proprio perchè non aveva ancora l'età per lavorare avrebbe cambiato la data di nascita sui suoi documenti. E così ha iniziato la sua carriera presso la fabbrica di biciclette Gloria di Milano.

La svolta è arrivata quando il talento di Ernesto Colnago è stato notato da Fiorenzo Magni che lo ha nominato suo meccanico ufficiale al Giro d'Italia. E il campione poi vincerà la magia rosa. Da lì poi la carriera ha iniziato a pedalare veloce.

Dalla piccola bottega brianzola all'impero delle bici

La bottega dove è iniziata la storia di un'azienda di successo che ha fatto la storia del ciclismo e che ancora oggi colleziona successi è iniziata in via Garibaldi 10.

Nel 1956 la Colnago ha avuto l'intuizione di piegare a freddo gli steli della forcella per mantenerli più elastici. Poi l'ascesa del telaio in carbonio con cui nel 1995 la Parigi Roubaix. "Colnago è sempre stata vicina ai corridori, ascoltando i loro problemi, prendendosi cura delle loro esigenze e, infine, apportando le innovazioni più rivoluzionarie al gruppo" spiegano dall'azienda. "Per il record dell'ora di Eddy Merckx, abbiamo realizzato una bici in acciaio che pesava solo 5.750 kg. Nel 1983 abbiamo introdotto la Colnago Master. È stata una vera innovazione. I tubi avevano una sezione a forma di stella. Questa forma non si era mai vista prima: l'effetto è stato quello di una struttura più rigida e di una straordinaria bellezza del prodotto. Nel 1987 Colnago collaborò con Ferrari. Molte idee sono nate da quella partnership. Un'intuizione, in particolare, rimase: utilizzare il carbonio al posto dell'acciaio per produrre i telai delle biciclette. Nel 1995 una bici in carbonio Colnago vinse la Parigi Roubaix. Da quel momento in poi tutte le bici del gruppo hanno adottato questo materiale. Nel 2012 abbiamo lanciato sul mercato una bicicletta da corsa con freni a disco. Nessuno lo aveva mai fatto".

92 anni di successi

A celebrare tutti i successi del fondatore e i suoi 92 anni è stata la stessa azienda che ha pubblicato una raccolta di altrettante foto per ricordare le tappe salienti dell'attività di Ernesto Colnago e i suoi traguardi. "92 anni. Con lo stesso amore e passione di sempre. Buon compleanno" si legge nel messaggio condiviso dall'account Instagram de La Collezione Colnago, il museo dedicato alla bicicletta di Cambiago voluto dal marchio per celebrarne la storia.