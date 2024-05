Esselunga a Monza diventa più grande: come cambia (e si amplia) il supermercato

Da media a grande struttura di vendita. Esselunga a Monza si ingrandisce. I lavori di ampliamento coinvolgeranno il punto vendita di viale Libertà ma l’espansione - come specificato in una nota dal municipio - resterà nell’ambito della superficie totale adibita alle attività commerciali dell’edificio che già ospita il supermercato. Lo ha stabilito la Giunta Comunale approvando, tramite delibera, lo schema di convenzione con Esselunga.

Come cambia il supermercato di Monza

“L’aumento avverrà tramite lo spostamento della linea delle casse e la rimozione di alcuni degli spazi previsti per attività e servizi determinando così una maggiore area espositiva dei prodotti” specificano dal palazzo di piazza Trento e Trieste.

Nessun centro direzionale a Monza

“Esselunga, nella convenzione, ha inoltre confermato il proprio impegno a rinunciare alla realizzazione, alle spalle dell’attuale edificio di vendita, di un immobile a destinazione direzionale per un totale di 42.000 metri cubi, inizialmente previsti dal piano integrato d’intervento del 2012, cancellando in questo modo il consumo di suolo già approvato e autorizzato” si legge nella nota.

Ma parte delle volumetrie potrebbe essere trasferita in aree dismesse, come precisato da Esselunga che si riserva questa scelta su cui al momento non si è pronunciata.

Le compensazioni

“Contestualmente all’ampliamento della superficie interna a destinazione commerciale, Esselunga si è impegnata a versare 726.000 euro per finanziare nuovi progetti di natura infrastrutturale promossi e decisi dal comune di Monza, come il necessario progetto di sovrappasso ciclopedonale di collegamento tra quartiere Libertà e store, e a realizzare impianti fotovoltaici sui tetti di alcune scuole della città, per una spesa totale di 450.000 euro”. Altri 83.000 euro saranno versati al comune per promuovere azioni di sostegno e di sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali del comune e in particolare processi di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva composta da esercizi di vicinato e a dare la propria disponibilità per progetti e iniziative finalizzati alla promozione del territorio.

“Per tutelare gli attuali dipendenti e il territorio, infine, la convenzione con Esselunga prevede il mantenimento del 100% degli addetti attualmente già operanti nella media struttura di vendita e l’impegno a riservare oltre il 50% delle nuove assunzioni ai residenti nei comuni di Monza e provincia”. “Il passaggio a grande struttura di vendita – afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti - avverrà nell’ambito della già presente struttura, nel pieno rispetto delle norme del Pgt e nella forma di interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta quindi di un intervento che non comporterà consumo di suolo ma che anzi funge da occasione per cancellare quello previsto e non ancora realizzato per oltre 40.000 metri cubi, evitando che un nuovo edificio direzionale interrompa la vista sul Resegone. Un altro intervento che va nella direzione del programma di mandato: ridurre il consumo di suolo e rigenerare quello già consumato”.