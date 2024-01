Lotteria Italia 2023-2024: oggi l'estrazione dei biglietti vincenti

Stasera, sabato 6 gennaio, in molte case si brinderà. Mancano poche ore all'estrazione dei biglietti della Lottera Italia 2023 2024. Un appuntamento con la fortuna che anche quest'anno ha conquistato tantissime persone. Tanto che in Lombardia sono aumentate le vendite: un +4,7% rispetto all'anno scorso. Trend in aumento anche a Monza e Brianza dove c'è stato un piccolo incremento (+0,6%) rispetto all'anno precedente.

I biglietti venduti in Brianza

Come riferisce Agripronews "per l'edizione 2023, il totale dei tagliandi staccati in Lombardia supera la quota del milione (1.004.020). Tra le province Milano si conferma leader con 443.210 biglietti, il 4,7% in più rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 120.060 tagliandi, in crescita dell'8,6%, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Bergamo a quota 90.160 (+5,2%)".

Come ogni anno l’estrazione finale dei premi di prima categoria avviene durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi". Come riferisce Today.it sarà possibile acquistare i biglietti cartacei della Lotteria Italia 2023 fino alle ore 21 di oggi, ma ormai i tagliandi sono andati a ruba.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 6 gennaio 2024

Il primo premio di prima categoria è da 5 milioni di euro. L'importo degli altri premi sarà determinato solo oggi, giorno dell’estrazione, dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. Non è quindi ancora possibile dire a quanto ammontano il secondo premio, il terzo premio e tutti gli altri. Lo stesso vale per i premi di seconda ed eventualmente terza categoria.