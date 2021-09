Fabrizio Sala: "Investire sulla ricerca, per rilanciare anche altri settori"

Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Innovazione in occasione dell'incontro per i 55 anni di Brianzacque

È il momento della rinascita della Lombardia e della Brianza. Con tanti progetti innovativi e soprattutto con un milione e 300mila euro di fondi in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Lo ha annunciato Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione all’Università alla Ricerca e all’Innovazione, in visita al depuratore di Brianzacque in occasione dei 55 anni dell’impianto. Idee e competenze in Brianza non mancano: adesso arrivano anche i fondi. Questo, in sintesi, il messaggio dell’assessore brianzolo.

“Lombardia e Brianza richiamano gli investitori esteri - spiega -. Che entrano in società con le nostre aziende. In Lombardia siamo forti in due settori: l’agricoltura e la farmaceutica. Per quanto riguarda l’agricoltura abbiamo in cantiere un importante progetto di agritech; mentre per la farmaceutica due progetti uno di biofarma sulle malattie rare, e uno di quantum data sul covid”.

Nella settimana del Gran Premio di Monza l’assessore Sala annuncia importanti progetti anche sulla mobilità sostenibile. “Investire sulla ricerca è importante - continua -. I risultati infatti generano investimenti, e quindi lavoro, anche in altri settori”.

Sala è ottimista. Dopo il periodo “nero” del lockdown adesso ci sono le possibilità per il rilancio. “Con progetti pluriennali. Oggi bisogna essere competitivi e innovativi, bisogna saper vendere le soluzioni”.

Intanto venerdì 10 settembre in Autodromo verrà testata un’auto a guida totalmente autonoma senza conducente. “Questo è il futuro. - dichiara -. Non quello di avere auto senza conducente, ma avere in pochi anni nuovi sistemi di sicurezza anche sui nostri mezzi. Sistemi progettati e prodotti in Lombardia e testati in Autodromo”.

È sul territorio che bisogna far ripartire economia, industria e progettualità. "È qui che dobbiamo aprire i siti produttivi: la Brianza è la parte più innovativa della Lombardia”.