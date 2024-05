Oro blu e investimenti, Brianzacque approva il bilancio: ricavi per 107 milioni nel 2023

Enrico Boerci, riconfermato presidente e amministratore delegato di Brianzacque fino al 2027. Nella giornata di lunedì 20 maggio si è riunito, presso la sede della provincia di Monza e Brianza, il consiglio di amministrazione della monoutility del servizio idrico integrato dei 55 comuni del territorio. Nel Cda continueranno a essere presenti anche Gilberto Celletti ( Vice Presidente) e Alessia Galimberti, consigliere. Dell’organo amministrativo faranno inoltre parte Miriam Casiraghi e Paolo Cipriano.

Il bilancio di Brianzacque: investimenti record

L’assemblea dei soci di BrianzAcque, in apertura di seduta, ha approvato il bilancio di esercizio 2023. L’utile della società si attesta a 2,07 milioni di euro (2.17 milioni nel 2022) con ricavi pari a 106.9 milioni. In crescita il margine operativo lordo (Ebitda), che passa da 26,7mln del 2022 a 31,8 mln

Investimenti record per l'azienda con un’impennata del 34%: 65,3 milioni contro i 49,1 dell’anno precedente, corrispondenti a 75 euro l’anno per abitante, dato in linea con i principali Paesi europei. Gli investimenti più consistenti, finalizzati prevalentemente all’adattamento climatico e alla transizione ecologica, hanno interessato il settore fognario (48%). Segue l’acquedotto con il 40%, la depurazione con il 9% ed infine i servizi generali 3%. Il gestore dell’idrico ha ottenuto dal MIT un consistente finanziamento nella missione “Rivoluzione Verde e transizione ecologica” per il rifacimento e l’efficientamento dell’acquedotto di 21 comuni della Provincia di MB. Nel 2023, le attività in corso hanno richiesto una spesa pari a 11,8 mln per il progetto complessivo da 60 di cui 50 finanziati con fondi europei.

I numeri di Brianzacque

BrianzAcque serve oltre 870 mila abitanti, distribuiti in 55 comuni di Monza. Conta un organico di 340 dipendenti, altamente specializzati. L’Assemblea, ha anche deliberato di incaricare il Consiglio di Amministrazione di elaborare entro un anno e quindi di sottoporre alla valutazione dei soci un progetto, coinvolgendo le altre società pubbliche, o a prevalenza pubblica, operanti sul territorio brianzolo, avente ad oggetto le verifiche di natura tecnico-legale e di governance aziendale in merito alla potenziale aggregazione fra società interamente pubbliche, presenti nel territorio della provincia di Monza e Brianza, operanti nel settore idrico e dell’igiene ambientale. L’assemblea ha inoltre ratificato la decisione del Consiglio di Amministrazione di dar vita ad una rete con Como Acqua e Lario Reti. Il contratto tra i gestori pubblici dell’idrico negli ambiti contigui di Monza, Como e Lecco ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le sinergie costruite negli anni più recenti e garantire così un servizio idrico sempre più efficace ed efficiente. La nuova rete avrà la forma contrattuale di joint venture. Potrà essere estesa ad altre società a totale partecipazione pubblica.