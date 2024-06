L'azienda con 900 dipendenti e un fatturato da 1 miliardo che ha conquistato l'Oscar delle imprese

Una storia che è iniziata quasi 40 anni fa quando i brianzoli Eufrasio e Antonio Anghileri hanno fondato quella che oggi è diventata un colosso nel mondo siderurgico. Ma la passione per quel settore era iniziata ben prima quando il padre Giacomo – tornato dalla campagna di Russia – aveva cominciato a lavorare nel mondo del ferro trasmettendo poi la sua passione anche ai figli.

Una passione che oggi ha dato vita a un vero e proprio impero: la Eusider, Il gruppo conta 900 dipendenti e un fatturato di circa 1 miliardo di euro. Il gruppo brianzolo lunedì sera, nella prestigiosa cornice della Villa Reale di Monza,, è stato premiato. È Eusider il vincitore di BtoB Awards Brianza 2024 il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza.

La Eusider - che oggi vive il passaggio generazionale con il passaggio del testimone a Maria e Giacomino (figli di Eufrasio) - è un vero e proprio centro servizi siderurgico che si pone tra acciaierie e utilizzatori finali, un vero e proprio supermercato dell’acciaio che fornisce i mercati dell’elettrodomestico, automotive, cantieristica navale, infrastrutture, oil & gas. A questa eccellenza economica – non solo brianzola, ma italiana – è stato consegnato il premio nella categoria “Passaggio generazionale”. Il premio BtoB Awards Brianza è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. Il premio rappresenta per le aziende del territorio della Brianza e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti.

“Da oltre quarant’anni Eusider Group è un centro servizi siderurgico specializzato nella trasformazione e nella lavorazione dell’acciaio – si legge sul sito dell’azienda - Eusider SpA, la capogruppo, è stata fondata nel 1979 da Eufrasio e Antonio Anghileri e con la fondamentale collaborazione di Angelo Carcianiga. Oggi il Gruppo è composto da 12 aziende, ognuna specializzata in diverse categorie di servizi e prodotti. Il gruppo ha un ruolo centrale all’interno della filiera dell’acciaio e si presenta come partner strategico e punto di riferimento sia per le acciaierie che per gli utilizzatori. Con la nuova generazione, Giacomino e Maria Anghileri - figli di Eufrasio -, Eusider Group mantiene la sua solidità e si prepara ad affrontare le sfide del futuro”. Fanno parte di Eusider Group: Eusider, Metall Steeel Metaltubi, Iron Service, Lima Eusider, Comal Ferlatta SpA, Bidue Eusider, Eusider Heavy Plates, Eusider Inox, Eusider Tinplate, Eusider Alloy Materials, Profiltubi, OMV Ventura.

“Per noi è un immenso onore ricevere questo riconoscimento, che ci riempie di orgoglio e ci lascia senza parole – commenta Roberto Vitali, presidente del CdA -. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, in particolare i miei collaboratori e la famiglia Anghileri, che ha fondato questa realtà e la guida con grande passione”.