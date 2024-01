L'azienda monzese che ha costruito un impero del vino sfiora i 100 milioni di euro di fatturato

Una grande annata. Un 2023 dal sapore di vino e di successo per il Gruppo Meregalli, realtà imprenditoriale monzese che dal 1856 è leader del canale HO.RE.CA. per la vendita di vino, liquori, distillati e champagne. E nell'anno che si è da poco concluso il Gruppo ha raggiunto un fatturato che ha sfiorato i 100 milioni di euro.

Per la precisione 99.443.000, con un +7.99% rispetto al 2022.

Un fatturato da quasi 100 milioni di euro

La crescita riguarda tutte le aziende del gruppo, con Visconti43 che segna un aumento di fatturato del 27%. Gruppo Meregalli, secondo quanto reso noto, sta attuando una politica di ‘premiumization’, una tendenza che vede il consumo di prodotti di qualità e di prezzo superiore, che negli ultimi anni ha avuto un’importante accelerazione. In crescita anche le consociate estere francofone, Meregalli France e Meregalli Monaco, aumentano il fatturato del 1.6% circa. Anche le società extra-vino, tra le quali spiccano Aznom e DTales, seppur artigianali e con incidenza marginale sull’andamento del Gruppo, registrano un aumento importante nel 2023: +73.58%, sintomo della fase di crescita che sta interessando il settore del lusso.

“Il 2023 è stato un anno complesso per l’economia e la geopolitica, ma il mondo del vino di qualità e il nostro Gruppo in particolare ne escono rafforzati. Un grande team di persone innanzitutto, ha permesso con tenacia, di ottenere questi risultati; grazie a tutti i nostri collaboratori, ai nostri partner della produzione e ai tantissimi clienti! Tanti gli investimenti continui, obbligatori per crescere e tanti ne saranno messi in atto nel 2024. Guardiamo positivamente al futuro e speriamo che non solo il mondo premium salga, ma che ci sia un ritorno del ceto medio, vera forza dell’Italia" ha commentato Marcello Meregalli, AD di Gruppo Meregalli.

“Siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con rinnovata fiducia da parte dei nostri clienti e confermato vigore del nostro Team, e soprattutto con la nostra forte volontà di non dar nulla per scontato. Il mercato è in costante evoluzione, cambiano le tendenze e le necessità, l’approccio al mondo del lavoro deve di conseguenza evolvere considerando tutti i relativi aspetti. Ci faremo trovare preparati, certi di condividere con tutti i nostri partner, amici, clienti e stakeholder un 2024 da ricordare!” ha aggiunto Corrado Mapelli, Direttore Generale di Gruppo Meregalli.

Un secolo e mezzo di storia e cinque generazioni

La storia del Gruppo Meregalli è iniziata da Monza nel 1856 e l'azienda è cresciuta, tramandando sapere e investimenti per cinque generazioni fino a diventare leader del canale HO.RE.CA. per la vendita di vino, liquori, distillati e champagne. Con più di 1700 etichette provenienti da tutto il mondo, Meregalli vanta una logistica di 13.000 mq con oltre 3.000.000 di bottiglie spedite ogni anno e sei sedi in Italia e all'estero. Nel 2023 sono state 4.700.000 le bottiglie spedite, 56mila gli ordini evasi.

La cantina che sorge sul vecchio convento della Monaca

La sede storica del Gruppo Meregalli si trova nel centro di Monza. E gli uffici e il museo Vinarte - un luogo unico che unisce arte, vino, cucina e storia - poggiano sulle vecchie fondamenta del Convento della Monaca di Monza con le cantine che conservano ancora la struttura originale del XV° secolo. L'edificio però si è rinnovato e i quattro piani che prima erano destinati a deposito, con l’avvento della nuova sede di Lissone, sono stati oggetto di un’attenta ristrutturazione.

Nella sala Nabucodonosor è allestito il caveau, la cassaforte del Gruppo Meregalli,con grandi formati e incredibili bottiglie. "L'ambiente gode tutto l'anno di una costanza di temperatura ed un'umidità perfetta per la conservazioni dei grandi vini, questa cantina è la cassaforte della Meregalli, dove sono disposti e divisi per zone vinicole, i prodotti più prestigiosi e di diverse annate che hanno animato il nostro listino, queste bottiglie non sono normalmente in vendita, ma servono per occasioni veramente speciali, la cornice artistica è sempre presente con delle tele raffiguranti personaggi mitici della storia e dei fumetti che simpaticamente brindano assieme ai nostri ospiti" spiegano dall'azienda.