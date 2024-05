Mezzo secolo di storia e 14 milioni di fatturato: l'azienda brianzola che coi circuiti stampati ha conquistato l'Europa

Dalla Brianza, da Concorezzo, in tutta Europa: in Spagna, Francia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Germania e perfino oltrei confini del continente, in Africa. Lo scorso 25 aprile la Omr Italia Spa, azienda di Concorezzo, leader in Europa come produttore di circuiti stampati professionali, ha compiuto cinquant'anni. Mezzo secolo di storia scritta in Brianza, iniziata nel 1974.

La sede produttiva di via Brodolini oggi si estende su un’area di quasi 17 mila metri quadrati, e conta sessanta dipendenti per un fattrato di 14 milioni di euro. Venerdì mattina la realtà aziendale ha ricevuto la visita del presidente del consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani. Ad accoglierlo c'erano l'amministratore delegato Gabriella Meroni e i partner Andrea Meroni e Sara Menclossi della Omr Italia Spa.

Il presidente Romani ha sottolineato come queste visite siano fondamentali per ascoltare le esigenze delle imprese lombarde e per potersi confrontare sui piani di crescita e di sviluppo. Aziende come Omr – ha ricordato Romani – rappresentano la forza del “sistema Lombardia” che trova in Brianza la sua spina dorsale e che punta sull’innovazione che è fortemente connaturata al DNA della società e delle aziende lombarde e che rappresenta il valore aggiunto che consente all’ecosistema lombardo di essere competitivo sui mercati internazionali e di proporre soluzioni efficaci in contesti produttivi differenti.