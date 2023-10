L'azienda brianzola con un fatturato da 225 milioni di euro compie 100 anni

Oltre il 3% del fatturato investito in Ricerca & Sviluppo, con un’incidenza delle innovazioni di prodotto pari al 10%. Questa la “chiave” del successo della crescita del Gruppo Beta, il marchio nato in Brianza - a Erba - leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione. E quest’anno l’azienda ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

I 100 anni dell’azienda

Era il 1923 quando il marchio italiano dell’utensileria professionale è stato fondato grazie alla dedizione e all’intuito della famiglia Ciceri. Presente in oltre 100 Paesi in cui, grazie a 11 filiali e 250 importatori, distribuisce strumenti da lavoro che soddisfano le richieste degli specialisti di ogni settore. Oggi il Gruppo Beta, con sede a Sovico (MB) ha un fatturato di oltre 225 milioni di euro e conta sull’impegno quotidiano di oltre 1.000 collaboratori nelle cinque aziende Beta Utensili, 3D Beta, BM, Abra Beta ed Helvi presenti in Italia con 10 stabilimenti produttivi e in 100 Paesi con i propri prodotti grazie a 11 filiali tra Europa, Cina, Brasile e USA e 250 importatori. Dopo l’ulteriore rafforzamento avvenuto a inizio anno con l’acquisizione di Helvi S.p.A., uno dei principali player negli articoli professionali per la saldatura dei metalli, l’azienda conferma la sua costante attenzione per l’innovazione con il lancio di due novità, la chiave dinamometrica Beta 666 Zero-Reset e la linea d'arredo officina Beta RSC50.

“La costante ricerca di soluzioni all’avanguardia per venire incontro alle esigenze dei professionisti e la capacità di innovare anche in mercati all’apparenza statici sono le leve dello sviluppo strategico del nostro Gruppo – commenta Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta. Ritengo che gli investimenti in R&S siano non solo un’opportunità per crescere, ma anche una responsabilità per un Gruppo come il nostro che da ormai 100 anni si distingue per l’eccellenza dei propri prodotti. Il nostro Dipartimento Tecnico e R&S, il nostro laboratorio Qualità e il nostro Dyna Lab con le loro 34 persone sono la testimonianza concreta di quanto impegno mettiamo ogni giorno a garanzia della qualità dei nostri prodotti”.

Il Dipartimento Tecnico e R&S – con le sue aree di sviluppo prodotto e sviluppo tecnologico – è un vero e proprio hub per tutte le aziende del Gruppo. L’area lavora in stretta sinergia con il laboratorio Qualità per la progettazione di soluzioni, prodotti e materiali all’avanguardia sottoposti a rigorose procedure di analisi e controllo per soddisfare sempre le esigenze dei professionisti e non dimenticando mai quanto il design sia un elemento chiave per un prodotto Beta. Puntando a performance sempre eccellenti, da oltre 50 anni Beta Utensili affianca il mondo del Motorsport, grazie al quale ha l’opportunità di avvantaggiarsi di un “secondo laboratorio” in cui i prodotti vengono testati in un mondo estremamente esigente. Il contatto con l’espressione più alta della meccanica è quindi per tutto il Gruppo un’opportunità di ulteriore studio, verifica tecnica e miglioramento continuo dei prodotti.

“Guardiamo fiduciosi al futuro anche grazie alle sei acquisizioni completate negli ultimi cinque anni, di realtà tutte altamente specializzate e sinergiche rispetto al nostro business – continua Roberto Ciceri. L’ambizione del nostro Gruppo è di proseguire nella crescita, continuando a incarnare il valore di eccellenza italiana che ci distingue sul mercato e che ci consente anche di essere particolarmente attrattivi verso i migliori talenti, che sono il vero asset di punta per i nostri processi tecnologici e creativi”.

Due nuovi prodotti nell'anno del centenario

Si chiama Beta 666 Zero-Reset ed è la nuova chiave dinamometrica di Beta Utensili. “Da sempre in Beta crediamo che la ricerca sia la strada da percorrere per migliorare costantemente, – ha commentato Alessandro Ciceri, Direttore Commerciale e Marketing Beta Italia – sono moltissime infatti le nuove referenze che vengono lanciate ogni anno e sono particolarmente orgoglioso del grande lavoro fatto sulla nostra nuova chiave dinamometrica Zero-Reset, studiata, sviluppata e prodotta interamente nel nostro stabilimento di Sovico. Sono passati circa due anni dalla fase di progettazione alla sua realizzazione, ma solo con un simile impegno e con questa dedizione e passione possiamo garantire il livello di eccellenza che da sempre caratterizza il nostro brand”.

La principale novità della 666 Zero-Reset, chiave dinamometrica per il serraggio controllato di viti e bulloni, è la capacità di garantire il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesti dalla normativa, senza la necessità di essere scaricata alla fine del ciclo di utilizzo. L’operazione di scarico su una dinamometrica classica garantisce infatti che l’attrezzo non perda la necessaria tolleranza di taratura, sempre critica nelle applicazioni di serraggio controllato. La nuova Zero-Reset esclude quindi un possibile quanto grave errore umano poiché l’operatore non è più tenuto a ricordare di effettuare l’operazione di scarico a fine giornata. L'altra novità è linea d'arredo officina Beta RSC50.