Dalla scommessa nel 1974 all'espansione dei supermercati (anche in Brianza): fatturato record di oltre 3 miliardi per Iper

Diecimila dipendenti, un fatturato da oltre tre miliardi di euro, cinquant'anni di attività con una storia iniziata nel 1974. E punti vendita a Monza e anche in Brianza, oltre che in diverse regioni d'Italia. Iper, o meglio Finiper Canova, lo storico Gruppo della GDO italiana, ha chiuso il 2023 superando i tre miliardi di fatturato, con oltre 200 milioni di EBITDA. Un risultato mai raggiunto prima con cui il gruppo fondato dall'imprenditore Marco Brunelli ha festeggiato i suoi 50 anni di attività.

Una storia iniziata nel 1974 con una scommessa

Una storia iniziata nel 1974 con una scommessa: la nascita degli ipermercati in Italia con l’introduzione di laboratori a vista e produzioni proprie come in un mercato. Un’idea del fondatore Marco Brunelli, ancora operativo, che ha dato al Gruppo una visione imprenditoriale che dal 1974 ha portato il gruppo a crescere superando i confini tradizionali della grande distribuzione organizzata grazie a un’intuizione imprenditoriale che, seguendo l’evolversi delle abitudini di consumo dei clienti, ha permesso a Finiper Canova di affermarsi, ad oggi, con formati diversi dall’ipermercato ma complementari.

Diverse le inaugurazioni sul territorio, molte delle quali hanno rivoluzionato il concetto di centro commerciale, riscrivendo le regole dell'esperienza di shopping e proponendo una nuova esperienza di spesa, all’interno di un vero e proprio luogo di incontro che anche in questo caso supera i confini della canonica galleria commerciale: la creazione di Piazza Portello, situato all’aperto e in pieno centro città, e IL CENTRO di Arese inaugurato nel 2016 che, con i suoi 200 negozi immersi in un’architettura moderna e innovativa, si distingue come uno dei più grandi shopping mall d'Europa e ha registrato 20 milioni di visite nel 2023. Il progetto di Arese, inoltre, è tutt’altro che terminato: ci sarà uno sviluppo molto importante per circa un milione di mq che valorizzerà ulteriormente l'area anche attraverso l'ingresso di realtà innovative per quanto riguarda lo shopping.

“Siamo orgogliosi di quanto abbiamo conseguito nel 2023 - commenta Christophe Mosca, Direttore Generale Gruppo Finiper Canova - un anno di consolidamento e di cambiamenti positivi che hanno posto le basi per una visione che trascende il singolo brand e diventa una visione sempre più di Gruppo, abbracciando tutte le anime commerciali al suo interno. Guardiamo avanti con l'impegno di valorizzare ogni aspetto del Gruppo, sviluppando non solo le realtà già esistenti ma anche valutando nuovi formati che rispondano alle mutevoli esigenze del mercato”.