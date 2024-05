Premiato Fiorenzo Tagliabue, l'imprenditore brianzolo a capo del gruppo che fattura 200 milioni di dollari all'anno

L’operosità brianzola premiata con la Rosa Camuna. Il 29 maggio il prestigioso riconoscimento istituito dalla Regione Lombardia verrà assegnato al giussanese Fiorenzo Tagliabue, founder e CEO del Gruppo SEC Newgate. Un riconoscimento per “l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale,culturale e sportivo della Lombardia”.

“Dedico questo riconoscimento, per cui ringrazio il presidente Fontana, a tutti i miei colleghi italiani, di oggi e di ieri - ha commentato Fiorenzo Tagliabue -. L’Italia oggi contribuisce al 10% dei ricavi del Gruppo ma tutto è nato qui a Milano e in Lombardia e senza il loro impegno non sarebbe stato possibile dar vita al progetto di internazionalizzazione che, dall’headquarter di Milano, ci ha portato nella parte più alta della classifica mondiale, unica firma italiana ad avere finora raggiunto questo traguardo”.

SEC Newgate, gruppo globale di comunicazione strategica, advocacy e insight, è nato a Milano 35 anni fa ed è al 21esimo posto nella classifica mondiale dei gruppi di PR. È presente in 29 Paesi con poco meno di 3.000 collaboratori, ha un fatturato di 200 milioni di dollari (2023).

“SEC Newgate Italia è grata e orgogliosa di questo riconoscimento al suo presidente e fondatore, chepremia un carisma e una tempra umana e imprenditoriale fuori dal comune e una storia bellissima che ha avuto il privilegio di vivere e condividere con lui”, si legge nella nota ufficiale.