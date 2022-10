Un'azienda monzese finisce su un francobollo

Con il riconoscimento “Eccellenza del sistema produttivo ed economico”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha premiato l’impegno di Roche in Italia. L’azienda, con una sede anche a Monza, è la prima realtà operante nel settore farmaceutico e diagnostico a cui in Italia viene conferito questo riconoscimento. Si tratta di un francobollo, evocativo dell’importanza della ricerca scientifica e dell’innovazione per la salute del Paese che è stato emesso lunedì dal Ministero dello Sviluppo Economico per celebrare i 125 anni di attività di Roche.

Il francobollo

Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in oltre 300 mila esemplari, appartiene alla serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, nata per promuovere la capacità professionale e imprenditoriale italiana e riservata ad Aziende che, come Roche, hanno fatto la differenza per il nostro Paese. E celebra i traguardi, le innovazioni e il valore che l’azienda ha portato al tessuto economico e sociale italiano dalla sua fondazione nel 1897. “Siamo davvero onorati di aver ricevuto dal MISE un riconoscimento così importante, che dà il via alla serie di iniziative ‘Tre Secoli di Futuro’, volte a celebrare i 125 anni di Roche Italia - ha dettoMaurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato Roche SpA.

“Siamo la prima azienda al mondo del settore Healthcare per investimenti in Ricerca e Sviluppo, che in Italia si attestano oggi a 47 milioni di euro l’anno in ricerca clinica. La nostra missione è realizzare oggi ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani e questo richiede la collaborazione con ogni interlocutore dell'ecosistema del quale siamo parte. Integriamo il meglio delle competenze farmaceutiche e diagnostiche” ha aggiunto Burçak Çelik, Amministratrice Delegata Roche Diagnostics SpA. Alla cerimonia di emissione hanno preso parte Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro del MISE, e Fabio Gregori, Head of Filatelia Department Poste Italiane, che hanno presentato il francobollo e guidato il cosiddetto ‘battesimo’, Gianni Letta, Ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice Svizzera in Italia.

L’immagine contenuta nel francobollo, realizzata dall’illustratore Emiliano Ponzi, si concentra sull’essenza di tutti noi, ciò che ci accomuna e che al tempo stesso ci rende unici: il DNA. Le mani della persona al centro dell’illustrazione se ne prendono cura e custodiscono la fonte della vita, ciò da cui tutto si crea, in un universo dove gravita l’esagono, simbolo di Roche che continua a espandersi così come l’innovazione scientifica avanza e spinge oltre i confini della medicina.

125 anni Roche Italia

La storia di Roche in Italia ha inizio nel 1897, quando il giovane August Steffen convince Fritz Hoffmann-La Roche a concedergli la rappresentanza dei suoi prodotti per il nostro Paese. Viene aperta così la filiale italiana, nel cuore di Milano. 125 anni dopo, Roche celebra la sua presenza in Italia che attraversa 3 secoli all’insegna della ricerca scientifica, dell’innovazione in campo diagnostico e farmaceutico e del supporto quotidiano a pazienti e caregiver. E passa anche da Monza, con la sede in viale Stucchi.

Con 1200 dipendenti in Italia e investimenti annui per oltre 40 milioni in ricerca clinica, l’Azienda ha raggiunto notevoli traguardi segnando la storia della medicina: dalla scoperta e produzione delle vitamine, alla ricerca e allo studio delle malattie del sistema nervoso centrale, dalla ricerca di soluzioni diagnostico-terapeutiche contro i tumori e le malattie infettive, all’impegno nel campo delle malattie rare, fino alla più recente messa in campo delle proprie risorse, anche economiche, e competenze, dalla farmaceutica alla diagnostica, per contrastare l’emergenza causata dalla pandemia Sars-Cov 2 e contribuire, anche grazie alla collaborazione con enti e associazioni del terzo settore, alla ripresa del Sistema Salute del nostro Paese.