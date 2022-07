La fortuna bacia la Brianza: gioca 20 euro e vince 2 milioni

Vincita record in Brianza. Un fortunato giocatore ha staccato un biglietto "Gratta e Vinci" da 20 euro e ne ha vinti 2 milioni. Il tagliando fortunato, come riporta QuiComo, appartiene alla serie "Maxi Miliardario" ed è stato acquistato il 15 giugno al Bar La Vergine in via Comasina a Verano Brianza. Anche se è passato un mese, la conferma della vincita è avvenuta la settimana scorsa con la comunicazione ufficiale al proprietario del locale.

Ovviamente, come racconta l'agenzia di stampa di settore Agimeg, l'identità della vincitrice o del vincitore è sconosciuta. E probabilmente resterà ignota. Il bar infatti si trova nei pressi della Strada Statale 36 che da Milano attraverso la Brianza porta ai Laghi e in Valtellina ed è ritrovo di camionisti da tutta Italia. L’ultima vincita importante nell'area del Monzese risale al gennaio del 2021 con un tagliando da 5 milioni di euro a Vaprio D’Adda con un “Gratta e Vinci” vinto da un pensionato di 70 anni.