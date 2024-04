Monza e i giovani imprenditori: nasce il gruppo Giovani Confimi

Nasce il Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Industria Bergamo e Confimi Industria Monza e Brianza. Il Gruppo, emanazione di uno stesso gruppo attivo a livello nazionale, è stato eletto in occasione della recente Assemblea, convocata presso la sede monzese il 17 aprile scorso che ha visto anche la partecipazione del Direttore Generale di CONFIMI INDUSTRIA, Fabio Ramaioli, del Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MONZA E BRIANZA, Franco Goretti, e del Presidente del GRUPPO GIOVANI nazionale, Michele Ghibellini.

Chi sono i Giovani di Confimi

Il presidente, eletto per il triennio 2024/2027, è Isaac Nicola Rancic, in rappresentanza di Lux Italia srl. Alla Vicepresidenza Nicla Gallenda, in rappresentanza di Tecnorobot srl. Il Consiglio Direttivo, composto da 11 membri, si è posto fra i primi obiettivi di azione sul territorio la crescita del gruppo stesso, lo sviluppo di attività di networking e di percorsi di formazione ed autoformazione su temi oggi strategici per l’impresa. Il Consiglio Direttivo neo-eletto è rappresentato da Filippo Arosio per Striom srl, Riccardo Boniforti per Boniforti Impianti srl, Carlo Bosatelli per MTP Italia srl, Niccolò Fasolino per V Media srl, Carlotta Gasparini per Ressetende srl, Riccardo Gasparini per Resstende srl, Lodovico Tommaso Monopoli per Niklas Events srl, Andrea Moretti per Polypiù srl e Gaia Sofia Rancic per Enmasy srl.

“Come Presidente del Gruppo Giovani di Confimi, e come gruppo giovani, abbiamo un impegno forte e determinato per il prossimo triennio, nel puntare all’innovazione digitale, la trasformazione tecnologica, la transizione verso la sostenibilità. Ma ancor di più abbiamo come focus il cosiddetto “capitale umano”, perno determinante per la crescita esponenziale non solo in termini di profitto ma in termini di comunità economico-sociale” ha detto il presidente neo-eletto Isaac Nicola Rancic.

“Dobbiamo incanalare impegno e risorse, valorizzando i talenti, sostenendo la crescita delle materie Steam, creare percorsi formativi validi ed efficaci, operare con la scuola, le Università, delineando così le basi per una vera trasformazione del mondo del lavoro, dove merito e competenze siano conducibili a crescita sostenibile. Noi giovani dobbiamo raccogliere i segnali forti che i giovani stessi esprimono: le nuove generazioni si affacciano al mondo del lavoro con aspettative diverse, con ideali e volontà ben definite. E’ tempo di ascolto e di azione, siamo ambasciatori di un messaggio forte: i giovani vogliono poter scegliere chi e a cosa dedicare il loro impegno, non è casuale che le aziende che puntano alla Diversity sono tra le più scelte e ricercate, così come non è più determinante cercare un semplice impiego lavorativo ma collocarsi in un ruolo professionale che assommi i propri valori personali e che contribuisca al benessere sociale, all’ambiente, alla crescita sostenibile. Sono convinto che, attraverso uno sforzo coordinato personale, associativo e come gruppo giovani riusciremo ad ottenere ottimi risultati e avvicinare quanti più giovani all’interno di un progetto comune, finalizzato a ridare in mano proprio a questi ultimi il futuro dell’imprenditoria italiana”.

“Ho accettato con grande entusiasmo l'incarico di vicepresidente dei giovani imprenditori di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo. È un'opportunità straordinaria per contribuire al progresso della nostra comunità imprenditoriale locale. Sono determinata a promuovere l'innovazione, a creare opportunità per i giovani imprenditori e a collaborare con altri membri dell'associazione per raggiungere traguardi significativi nel panorama imprenditoriale della nostra regione. I progetti che abbiamo in mente - formazione, passaggio generazionale e networking - riflettono l'importanza di investire nelle competenze delle nuove generazioni di imprenditori e nell'interconnessione tra imprese. Sono convinta che concentrando i nostri sforzi su questi pilastri, possiamo ottenere grandi risultati per le aziende manufatturiere e per la nostra comunità nel suo complesso” ha aggiunto Nicla Gallenda, la vicepresidente. “Obiettivo personale focalizzarmi sulla sensibilizzazione riguardo al gender gap e al dream gap, che potrebbero sembrare espressioni di moda, ma il loro significato va molto oltre. È cruciale affrontare queste disparità e sono pronta a fare la mia parte per contribuire a colmarle. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo e di lavorare insieme a tutti membri del Consiglio per il successo dei giovani imprenditori di Monza Brianza e Bergamo”.