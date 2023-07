BCC Carate Brianza, nasce il Gruppo Giovani Soci

Dopo anni di rinvio a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, si terrà l’Assemblea costituente del Gruppo Giovani Soci di BCC Carate Brianza per il lancio del progetto dedicato ai Soci della Banca con età compresa tra i 18 e i 36 anni. L'obiettivo? Coinvolgere i giovani sempre più attivamente nella vita dell’Istituzione, e nelle sue iniziative a favore delle comunità e del tessuto associativo del territorio di competenza della Banca.

L’evento si terrà il 14 luglio 2023 alle ore 18.00 all’Auditorium BCC presso la Residenza “Il Parco”. All’incontro saranno presenti il Presidente e altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca insieme ad esponenti della Federazione Lombarda delle BCC, che illustreranno all’Assemblea costituente il contenuto del progetto, le finalità del costituendo Gruppo Giovani Soci e le attività svolte dai GGS delle altre BCC.

Nel corso dell’adunanza assembleare, i giovani soci e le giovani socie saranno poi chiamati ad approvare il Regolamento del Gruppo e a nominare il Comitato Direttivo.

Il progetto dei Giovani Soci delle BCC

Il progetto dei Giovani Soci delle BCC nasce nel 2010 su iniziativa, a livello nazionale, di Federcasse. E, a livello regionale, della Federazione Lombarda. Coordinati e supportati dalle loro BCC, i Gruppi Giovani Soci svolgono pratiche di coinvolgimento dei giovani under 36. Ad oggi, su tutto il territorio nazionale, si contano 54 Gruppi costituiti (dati al 31/12/2022 – fonte database Federcasse) per un totale di oltre 80mila Soci.

In questi anni il Comitato di Coordinamento dei Gruppi di Giovani Soci è stato rinnovato quattro volte e, in collaborazione con Federcasse, ha dato vita a oltre 3mila iniziative, con la partecipazione di oltre 35mila giovani soci e socie.

Sono stati realizzati 12 forum annuali nazionali e organizzate iniziative formative rivolte ai 3.100 giovani soci e socie e ai 144 giovani amministratori e amministratrici.

Il progetto di costituzione del Gruppo Giovani Soci della BCC di Carate Brianza è stato fortemente voluto e supportato dal Consiglio d’Amministrazione della Banca. Ne parla fiero il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Dott. Ruggero Redaelli: “Dopo anni difficili, segnati dalla pandemia che ha modificato la vita di tutti noi e soprattutto dei giovani, si è fatto sentire ancor di più il desiderio di creare qualcosa di concreto a loro favore e a sostegno delle comunità del territorio in cui operiamo, che potesse coinvolgere i Giovani Soci e rafforzare la nostra compagine sociale. Da sempre la nostra Banca rivolge particolare attenzione ai giovani, che non sono solo destinatari di prodotti e servizi mirati, ma rappresentano soprattutto il futuro della nostra Banca. Per questo abbiamo voluto creare un progetto dedicato proprio ai Soci tra i 18 e i 36 anni, in grado di rispondere alle loro reali esigenze e di renderli, in prima persona, attori protagonisti di alcune iniziative della Banca rivolte agli stessi giovani ed agli enti ed alle associazioni del nostro territorio. Già da tempo, d’altronde, la nostra Banca si è posta come obiettivo quello di avviare il ricambio generazionale della compagine sociale e ha favorito, pertanto, l’ingresso di numerosi Giovani Soci a quote agevolate.

Il Gruppo Giovani Soci di BCC Carate Brianza si pone, dunque, in primis, l'obiettivo di accogliere i giovani nella compagine sociale e favorirne il ringiovanimento nonché di contribuire alla diffusione, in secondo luogo, di principi e valori del Credito Cooperativo. Infine, mediante la costituzione di questo Gruppo e dei suoi organi decisionali, la Banca si propone altresì come palestra di crescita e coinvolgimento dei Giovani Soci, creando occasioni in cui possano fare esperienza e pratica di protagonismo responsabile, sviluppare idee e decisioni in cui siano proprio loro gli attori ed i destinatari di iniziative ed eventi o progettare attività in collaborazione con enti ed associazioni del territorio”.