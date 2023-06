Nessuna ricollocazione possibile. Almeno per il momento. Almeno tramite una trattativa da parte dell’azienda. E la delusione dei sindacati. Lunedì 12 giugno si è tenuto, presso la sede di Regione Lombardia, il secondo incontro della fase amministrativa della procedura ex lege 223/91 relativa alla vertenza SK Hynix Italia srl che ha attivato il licenziamento dei 39 ingegneri occupati, esperti delle memorie FLASH NAND, e la chiusura definitiva del centro di ricerca e sviluppo di Agrate Brianza.

“Sin dai primi giorni della vertenza le richieste sindacali dei rappresentanti dei lavoratori e delle Istituzioni locali si sono indirizzate alla necessità di un coinvolgimento diretto di STMicroelectronics srl per la ricollocazione di tutti i lavoratori. Infatti la multinazionale della microelettronica italo-francese, la cui sede italiana di Agrate Brianza impiega oltre 4500 lavoratori, seleziona ogni anno molte decine di ingegneri e profili simili a quelli dei ricercatori di SK Hynix e si è resa protagonista, negli ultimi anni, di risultati di crescita brillante sia del fatturato che dei margini” si legge nella nota della Filcams Monza e Brianza.

“In occasione delle richieste sindacali avanzate, nell’incontro del 6 Giugno 2023 con l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e le Istituzioni locali (Sindaco di Agrate Brianza e provincia), la Regione ci ha comunicato la disponibilità e l’interesse di STMicroelectronics a riaprire la trattativa con SK Hynix per definire le condizioni di acquisizione di tutti i lavoratori”.

Lunedì si è tenuto un ulteriore incontro tra la Regione e SK Hynix alla quale è stato chiesto di coinvolgere la casa madre coreana per approvare la riapertura della trattativa che si era interrotta nel corso del 2022. Ma i risultati non sembrano essere stati quelli sperati. “Nonostante le condizioni per un accordo siano oggettivamente favorevoli, poiché il numero di lavoratori da ricollocare si è ridotto e poiché STMicroelectronics ha già selezionato un buon numero di ingegneri, ai quali ha consegnato lettera formale di impegno all’assunzione, SK Hynix ci ha comunicato nell’incontro ufficiale la totale indisponibilità a riaprire una trattativa con STMicroelectronics” concludono i sindacati.

“Giudichiamo irresponsabile l’atteggiamento aziendale di SK Hynix che pregiudicherebbe, se confermato, la possibilità di ricollocare tutte le lavoratrici e i lavoratori disperdendo le competenze del territorio. Di fatto si butta a mare la possibilità di concludere positivamente con la tutela occupazionale una vertenza che ha visto il lavoro sinergico dei lavoratori e dei loro rappresentanti con i livelli istituzionali coinvolti dal Sindaco di Agrate Brianza, al presidente della Provincia fino al Consiglio Regionale e alla Giunta rappresentata dagli assessori allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e al Lavoro Simona Tironi”. E poi hanno rivolto un appello alle istituzioni locali per proseguire con l’attività di mediazione.

Nella giornata di martedì 13 giugno 2023 si svolgerà l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori e sono già fissati 2 ulteriori incontri per il giorno 14 e 16 giugno per proseguire la trattativa.