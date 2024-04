È brianzola l'intelligenza artificiale che velocizzerà la burocrazia: bandi pronti in pochi secondi

Con un progetto innovativo di intelligenza artificiale, la Software House di Seregno Aries Tech è stata tra le 5 aziende selezionate (sulle 64 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero), alla prima fase di Call for Data-Driven Innovation, promossa da Unioncamere e InfoCamere. Obiettivo del contest, che si è svolto a Roma, era valorizzare il sistema camerale per semplificare le informazioni dirette alle imprese, grazie a progetti basati proprio sull’intelligenza artificiale. Cinque le Camere di Commercio partner dell’iniziativa e che hanno composto la giuria: Milano, Torino, Padova, Firenze e Messina. Quella di Seregno è l'unica che è stata selezionata a Monza e Brianza.

“Il nostro progetto - spiega Luca Vajani Ceo di Aries Tech impegnata da più di 10 anni nella realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate - si è focalizzato sulla creazione di un sistema che, attraverso Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data, permetterà di semplificare e velocizzare le procedure dei bandi, contribuendo alla modernizzazione del Sistema Camerale Italiano. Nello specifico, ci siamo occupati della procedura di valutazione dell’attinenza dei documenti che vengono presentati dalle aziende quando partecipano ai bandi emessi dalle Camere di Commercio. Queste attività, che attualmente vengono svolte manualmente in qualche giorno, con l’IA possono essere invece realizzate in pochi secondi, dando di conseguenza anche un taglio netto alle procedure burocratiche che tendono sempre a creare intoppi e rallentamenti. Ma la vera novità del sistema è soprattutto a livello tecnico, perché utilizzeremo un’architettura Mixture of Experts, con diverse Intelligenze Artificiali specializzate in determinate aree di lavoro che collaboreranno tra loro per ottenere risultati ottimali. Tutte saranno coordinate da un altro software".

"Si tratta di un progetto ambizioso e complesso - aggiunge -. Ma di grande applicazione che a regime potrebbe essere utilizzato non solo dalle Camere di Commercio ma anche dalle Regioni e dai Comuni, cioè da tutti gli Enti che si avvalgono del sistema dei Bandi, andando a semplificare e velocizzare procedure troppo spesso ostacolate dalla burocrazia e da piattaforme tecnologiche non più modernissime”.

Luca Vajani e il suo team (tutto brianzolo) da tempo lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale. In un ex supermercato di Seregno ha dato vita a una vera e propria “fabbrica dei cervelloni” che lavorano alla creazione di videogiochi, ma che sono impegnati anche nell’universo dell’intelligenza artificiale che cambierà (o meglio sta già cambiando) il mondo del lavoro. Accanto a chi teme che l'intelligenza artificiale possa “rubare” manodopera ma anche menti creative, c’è chi come Vajani e il suo team che invece investono nelle grandi potenzialità della tecnologia e che entrano in classe insegnando ai futuri professionisti come “sfruttare” al meglio l’IA. Luca Vajani ha avviato con successo un progetto negli Istituti tecnologici superiori (le ITS Academy) che grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) hanno a disposizione una grande occasione che, se ben sfruttata, permette loro di potenziare i propri laboratori con tecnologie abilitanti per la transizione 4.0 tra cui l’Intelligenza Artificiale, la gestione Big data e cyber security.

“Proprio concentrandoci su questi tre aspetti - spiega Luca Vajani, CEO di Aries Tech, Software House formata da un team di ingegneri informatici che si occupa da anni di innovazione tecnologica - abbiamo elaborato per alcuni Its Academy un ambiente di simulazione e addestramento per gli studenti, dove creiamo attraverso dei software di simulazione installati sui computer di laboratorio, un percorso formativo altamente performante per imparare ad utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale, la gestione dei big data e la cyber security. Il percorso formativo propone una serie di esercitazioni teoriche e soprattutto pratiche”.