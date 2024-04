La Reggia di Monza per un giorno diventa il palazzo del lavoro: il job day

La Villa Reale di Monza diventa per un giorno il "palazzo" del lavoro. Giovedì 16 maggio la Reggia di Monza ospiterà un grande evento sul mondo del lavoro organizzato dalla provincia di Monza e della Brianza e AFOL Monza Brianza.

Agenzie per il Lavoro, aziende, enti di formazione, terzo settore a disposizione dei cittadini per supportarli nella ricerca del lavoro. Gli aspiranti candidati e chi è in cerca di occupazione potranno presentarsi alle aziende con dei brevi colloqui conoscitivi o scoprire l'offerta formativa del territorio per aggiornare le proprie competenze. Appuntamento per il 16 maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 17, in Villa Reale a Monza.

Previsti anche seminari e cinontri per conoscere i servizi che il centro per il lavoro mettere a disposizione. Apriranno i lavori l'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza e il Sindaco di Monza.