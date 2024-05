Job day in villa reale: ecco le aziende con cui si potrà fare un colloquio

Da Iperal a McDonld's, fino a Decathlon e Autogrill, ecco le aziende e i marchi che giovedì 16 maggio saranno presenti alla Villa Reale di Monza per l'evento organizzato per giovedì 16 maggio dalla provincia di Monza e Brianza e Afol Monza Brianza.

La reggia monzese diventerà infatti per un giorno il "palazzo" del lavoro. Giovedì 16 maggio la Reggia di Monza ospiterà un grande evento sul mondo del lavoro organizzato dalla provincia di Monza e della Brianza e AFOL Monza Brianza. Agenzie per il lavoro, aziende, enti di formazione e terzo settore saranno a disposizione dei cittadini per supportarli nella ricerca del lavoro.

Gli aspiranti candidati e chi è in cerca di occupazione potranno presentarsi alle aziende con dei brevi colloqui conoscitivi o scoprire l'offerta formativa del territorio per aggiornare le proprie competenze. Appuntamento per il 16 maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 17, in Villa Reale a Monza.

Le aziende presenti in Villa Reale

Saranno tantissime le aziende ma pure le agenzie per il lavoro e le realtà del terzo settore con le quali sarà possibile interfacciarsi, fare un colloquio o anche candidarsi per un seminario. Fra queste Atm, Boldrocchi Group, Iperal, McDonald’s, Autogrill Italia, Agrati, STMicroelectronics, Decathlon, Ial, Giochi Preziosi e Energheia.

Tra le aziende di lavoro e le realtà del terzo settore saranno presenti Infojobs, Randstad, Synergie, Umana, Adecco, Gi Group e Manpower, e poi Fondazione Clerici, Scuola Borsa, Enaip, Eures Ass. Volontariato Csv, Lift, Provincia Monza e Brianza, Cuco e Accademia Formazione Afol Monza e Brianza.

I seminari di formazione

Nella Sala del Trono sarà inoltre possibile seguire dei seminari formativi sui temi del lavoro dedicati ai cittadini e alle aziende tenuti dai referenti delle diverse aziende e scuole di formazione. Previsti anche seminari e incontri per conoscere i servizi che il centro per il lavoro mettere a disposizione.

Apriranno i lavori l'assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, il presidente della provincia di Monza e della Brianza e il sindaco di Monza.