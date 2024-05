Per trovare lavoro in Brianza si va a Palazzo: il job day con i colloqui con le aziende che cercano personale

Una giornata di incontri, formazione e colloqui con le aziende.

Il Centro Per l'Impiego di Cesano Maderno, in collaborazione con il comune, ha organizzato per la giornata di giovedì 6 giugno 2024, dalle ore 9 alle ore 13, al Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (in via Borromeo 41) la seconda edizione del Salone del Lavoro.

Il programma dell'evento prevede a partire dalle 9 i saluti istituzionali e la presentazione dei servizi offerti da AFOL Monza Brianza, tra i quali: incontro domanda e offerta di lavoro, programma GOL per il supporto alla ricollocazione, corsi gratuiti per la riqualificazione, opportunità di lavoro all'estero. A partire dalle 9:30 i cittadini potranno presentarsi alle Aziende e alle Agenzie per il lavoro con dei brevi colloqui e consegnare il proprio CV.

Tra le aziende presenti Il Gigante, Bricoman, Adecco, Gelsia, Sodexo, Old Wild West, Le Roy Merlin e Atm insieme a diverse agenzie e enti di formazione. Qui le informazioni.