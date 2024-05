In Brianza si cercano panettieri, impiegati e magazzinieri per il nuovo centro di produzione Iperal: il job day per i colloqui

Si cercano panettieri, pasticceri, gastronomi, addetti alle produzioni, oltre a impiegati di magazzino, addetti al ricevimento merci e al controllo qualità nell'ambito logistico. Saranno inseriti nell'organico di Iperal, la catena della grande distribuzione organizzata con 50 supermercati in otto diverse province della Lombardia che sta realizzando un nuovo centro di produzione a Giussano, in Brianza.

Per incontrare i candidati e avviare la selezione con una giornata di colloqui, l'azienda ha organizzato un Job Day presso la discoteca Polaris Studios di Carate Brianza. L'appuntamento, già annunciato qualche settimana fa, è in programma per oggi, giovedì 30 maggio in via della Valle 44 a Carate Brianza. “Tutti gli interessati alle posizioni aperte sono invitati a partecipare presentandosi dalle ore 9.30 alle 16.30 al Polaris Studios, senza necessità di pre iscrizione, portando con sé il proprio curriculum o presentando la propria candidatura sul sito lavoro.iperal.it” spiegano dall’azienda.

“Al momento il numero complessivo di nuove assunzioni è in fase di definizione. Il centro aprirà gradualmente nel corso dei prossimi mesi e verranno valutate le posizioni con l’avanzamento dei lavori” specificano. Il nuovo centro di produzione si estenderà su una superficie di 50.000 mq e servirà con la produzione di freschi i 50 supermercati del Gruppo valtellinese.

Panettieri, impiegati, magazzinieri: le posizioni ricercate

La selezione riguarda diverse figure: si cercano panettieri con o senza esperienza, pasticceri, gastronomi, addetti alle produzioni, oltre a impiegati di magazzino, addetti al ricevimento merci e al controllo qualità nell'ambito logistico. Per agevolare la selezione del personale, sono già stati organizzati due incontri conoscitivi, Job Day, il 5 aprile presso il Comune di Arosio e il 9 aprile presso il Comune di Giussano.

Questi eventi hanno visto la partecipazione ad Arosio di oltre 180 possibili candidati del Comune di Arosio e delle città limitrofe e oltre 120 a Giussano, offrendo ai cittadini l'opportunità di interagire direttamente con i responsabili delle risorse umane Iperal per comprendere le opportunità di lavoro offerte nella nuova struttura. Il culmine della fase di selezione del personale del nuovo Centro di Produzione del Fresco Iperal avverrà il prossimo 30 maggio in occasione del Job Day.