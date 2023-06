Laboratori di Ciclismo 2023 negli oratori estivi della provincia di Monza e Brianza

La Federazione Ciclistica Italiana per mezzo del Comitato Provinciale di Monza e Brianza anche quest'anno in una collaborazione con gli Oratori della provincia proporrà durante gli Oratori feriali di giugno e luglio l'attività dei laboratori di ciclismo. Il progetto ormai collaudato è stato sottoposto alla direzione della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e accolto con molto entusiasmo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ruggero Redaelli, che ancora una volta, si è dimostrato molto vicino alle esigenze del territorio. L'intento principale è proporre incontri ludico-formativi per fare apprendere ai ragazzi norme di sicurezza di utilizzo del mezzo ed abilità motorie.

L'obiettivo è di proporre ai ragazzi un'attività aggregativa al fine di promuovere l'educazione stradale e la mobilità in sicurezza, sostenere. l'autonomia del movimento e sviluppare le abilità nell'uso della bicicletta. Gli incontri, denominati "Laboratorio di Ciclismo", avranno cadenza settimanale nei diversi oratori situati nei comuni di Monza, Macherio, Bareggia di Lissone, Giussano, Pania, Robbiano, Sovico, Seregno, Brugherio, Albiate e Carate Brianza. Per i ragazzi la bicicletta rappresenta il primo mezzo di locomozione autonoma, oltre che essere una attività ludica piacevole. Per questi motivi la bicicletta, oltre che un gioco, può diventare uno strumento all'interno di un percorso educativo che li sostenga nello sviluppo e nel consolidamento dell'autonomia nel rispetto delle regole della strada e del muoversi da soli o in gruppo con i propri amici e/o compagni.

Il Presidente Valtorta e tutto il consiglio provinciale ringrazia la BCC di Carate per la vicinanza dimostrata, gli oratori e i vari educatori. Ringraziamenti anche alle società Lissone Mtb, Giovani Giussanesi, Velo Club Sovico, Salus Seregno e Brugherio Sportiva che hanno aderito al progetto mettendo a disposizione i loro tecnici presso gli oratori. Sperando nell'arrivo della bella stagione è ormai tutto pronto per iniziare.