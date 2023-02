Quali sono i lavoratori più ricercati (ma introvabili) in Brianza

Trovare un posto di lavoro non è semplice. Ma anche le aziende della Lombardia (Monza e Brianza comprese) non se la passano meglio. Ci sono alcuni professionisti che risultano 'introvabili' con piccole e medie aziende che ci impiegano anche un anno per assumere un professionista.

Secondo quando riferisce Confartigianato i lavoratori più difficili da reperire dalle piccole e medie imprese lombarde sono gli autisti di mezzi pesanti e camion (15.020 lavoratori difficili da reperire nel 2022, pari al 57,3% del totale), seguiti dai operai edili (11.390 lavoratori che non si trovano, pari al 52,4% del totale necessario alle aziende), elettricisti nelle costruzioni civili (8.340 posti scoperti, pari al 69,6% del totale profili ricercati), attrezzisti di macchine utensili (ne mancano 5.220, pari al 74,7% del totale), tecnici della vendita e della distribuzione (ne mancano 5.170, pari al 43,0% del totale) e idraulici (ne mancano 5.080 pari al 72,5% del totale).

Per trovare personale nel 2022 le imprese della Lombardia (e anche in questo caso Monza e Brianza non hanno fatto eccezione) hanno impiegato in media 3 mesi, ma i tempi si sono allungati a 4-7 mesi per gli operai specializzati: per 96.350 di queste figure professionali qualificate occorre oltre 1 anno di ricerca. Rispetto alle entrate preventivate le picco,e e medie imprese faticano a trovare figure professionali con competenze di ‘elevata’ importanza per lo svolgimento dell’attività per lo più in ambito digitale. Risulta infatti difficile per oltre la metà delle piccole imprese lombarde trovare profili dotati di capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici (52,8%) e di capacità di applicazione di tecnologie "4.0" per innovare i processi (50,7%).