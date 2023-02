Lavorare in comune e in provincia: in Brianza si cercano 13 persone a tempo indeterminato

E' stato indetto un concorso pubblico unico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 13 profili professionali di assistente amministrativo contabile. Le posizioni aperte sono dislocate presso la sede della provincia di Monza e Brianza, alcuni comuni e il parco agricolo Nord Est.

I posti disponibili in provincia, a tempo pieno, sono due. Due le posizioni aperte presso il comune di Albiate, un part time a Macherio, due full time a Meda, Renate e Seveso, un profilo con assunzione a 25 ore a Triuggio e un posto a tempo pieno presso il Parco Agricolo Nord Est. "I candidati utilmente collocati in graduatoria potranno scegliere l’Ente di assegnazione secondo l’ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 21 e art. 33 comma 6" si legge sul bando.

"I candidati selezionati" si specifica "dovranno svolgere le mansioni ascrivibili alla categoria C di cui alla declaratoria dell’allegato A del C.C.N.L. 31/3/1999 aggiornata con l’Allegato A del C.C.N.L.11.2022".

“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; * Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; * Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; * Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)".

Lo stipendio

Per gli assunti è previsto uno stipendio iniziale previsto per la categoria C posizione economica 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali – pari ad Euro 21.146,87 annui lordi. "Spettano inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare".

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento https://www.inpa.gov.it/, non oltre le ore 12.00. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Nel lasso di tempo sopraindicato la domanda di partecipazione potrà essere inoltrata una sola volta ed esclusivamente online, attraverso l’apposita procedura, accessibile dal sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.