Flowserve conferma il licenziamento di 61 dipendenti

Nulla di fatto alla Flowserve di Mezzago. Sono stati confermati i 61 licenziamenti. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo mesi di proteste e il tentativo di garantire un posto di lavoro a 61 dipendenti. Come riferisce in una nota la Fiom Cgil Brianza da domani, giovedì 20 giugno, l’azienda procederà coi licenziamenti. Secondo quando riferisce il sindaco lo scorso 13 giugno, durante il tavolo di trattative in Regione Lombardia, la multinazionale che ha una sede a Mezzago avrebbe rotto le trattive in corso annunciando che avrebbe provveduto coi licenziamenti.

“Uno schiaffo ai lavoratori, alle istituzioni, alle forze politiche ed alle organizzazioni sindacali che per oltre due mesi si sono battuti per la tutela dei lavoratori del sito di Mezzago – dichiara Adriana Gepper, della Fiom Cgil -. Ancora una volta un'azienda multinazionale ha deciso di delocalizzare produzione ed attività in altri Paesi del sud est asiatico, lasciando invece in Italia decine di licenziamenti. Nonostante gli appelli e le disponibilità di interlocuzione date dalle istituzioni e dalla IV Commissione di Regione Lombardia e dalle forze politiche sugli sviluppi industriali, sugli ammortizzatori sociali, sulla formazione e politiche attive, l'azienda procede sulla sua strada. Questa mattanza nel nostro paese deve finire”.

Monta la rabbia e la disperazione dei 61 lavoratori (e delle loro famiglie) che dall’oggi al domani si ritrovano senza un posto di lavoro. Una grande amarezza che deriva, come più volte spiegato dai dipendenti durante gli sciopero dal fatto che Flowserve gode di buona salute. La Cgil riferisce che “c’è un andamento ottimo delle attività e dei risultati finanziari nel primo trimestre 2024 e prevedendo una chiusura del 2024 in crescita di due cifre rispetto all'anno precedente”. I dipendenti non si arrendono e hanno deciso di andare avanti, affidandosi ai legali per la salvaguardia del posto di lavoro.