Tra pochi giorni i 61 lavoratori della multinazionale brianzola potranno essere licenziati

Era il 5 aprile scorso quando la Flowserve Valbart, multinazionale americana con sede a Mezzago, in Brianza, ha annunciato 61 esuberi tra il personale, aprendo la procedura di licenziamento collettiva. Un iter che si concluderà il prossimo 19 giugno e da questa data l’azienda potrà procedere con il licenziamento lasciando a casa 61 persone. In questi giorni, per salvare i posti di lavoro nel sito produttivo di Mezzago, sono proseguite le iniziative dei sindacati.

“Le lavoratrici ed i lavoratori ogni giorno scioperano contro la decisione della multinazionale di delocalizzare la produzione di parte degli attuatori e dell'intera attività produttiva delle valvole in India ed in altri paesi, senza dare rassicurazione sulla permanenza della multinazionale a Mezzago” si legge in una nota delle sigle. “Nonostante gli appelli e le disponibilità di interlocuzione date dalle istituzioni e dalla IV Commissione di Regione Lombardia e dalle forze politiche, l'azienda procede sulla sua strada” spiegano i sindacati. “Tutto questo è inaccettabile” aggiungono.

“Facciamo appello alle forze politiche ed alle istituzioni affinché continuino a supportarci nel trovare una soluzione alla grave vertenza aperta ancora una volta da una multinazionale nel nostro Paese”. E per giovedì 30 maggio è stato organizzato un presidio dalle 14 alle 16 all’ingresso della multinazionale in via delle Industrie 15.