Gianetti Ruote, "attività antisindacale" ma restano i licenziamenti

Attività antisindacale dell’azienda ma nessun passo indietro sui licenziamenti. Il Tribunale di Monza in appello sancisce l'attività antisindacale della Gianetti Ruote ma non revoca la procedura di licenziamento. A renderlo noto è la Fiom Cgil Brianza che aveva impugnato la sentenza per la procedura di licenziamento collettivo di 152 dipendenti avviata lo scorso settembre dall’azienda di Ceriano Laghetto, in Brianza.

I licenziamenti erano stati comunicati via mail ed era iniziata una lunga battaglia sindacale e un presidio dei lavoratori in difesa dell’occupazione che aveva portato anche a tavoli istituzionali. “Finalmente si sancisce l'attività antisindacale della Gianetti Ruote ma non siamo contenti perché si doveva revocare anche la procedura che ha permesso all'azienda di licenziare 152 persone. Noi andremo avanti finchè non avremo la piena vittoria e verranno risarciti i lavoratori della Gianetti” hanno dichiarato Pietro Occhiuto e Stefano Bucchioni della Fiom Cgil Brianza immediatamente dopo la lettura della sentenza che ha dato ragione a Fim, Fiom e Uilm della Brianza nel ricorso intentato contro la prima decisione assunta dallo stesso Tribunale che nel settembre scorso quando invece aveva invece dato torto ai sindacati in merito alla denuncia di attività antisindacale messa in essere dalla Gianetti Ruote.

“Non capiamo perchè non sia stata anche disposta la revoca della procedura ed il ritiro dei licenziamenti – proseguono i due sindacalisti – ed è per questo motivo che noi andremo avanti con il nostro ricorso perchè siamo convinti della bontà delle nostre motivazioni. Andremo avanti per una piena vittoria e per rendere giustizia a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori ingiustamente licenziati”.