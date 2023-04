Un incontro per difendere il lavoro. E i posti di lavoro a rischio, ad Agrate Brianza, sono 39. Si è tenuto nel pomeriggio di martedì, presso la Sala dell’Oro della Provincia di Monza e della Brianza, il primo incontro fra i lavoratori della SK Hynix Italia Srl, accompagnati da CGIL e FILCAMS Monza e Brianza con il presidente della provincia MB Luca Santambrogio, il sindaco di Agrate Simone Sironi e le strutture tecniche competenti di Regione Lombardia, Provincia e AFOL Monza e Brianza.

L'annuncio dei licenziamenti

La procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 31 marzo 2023 dopo l'annuncio da parte della multinazionale attiva nel settore della microelettronica e delle memorie NAND con sede in Corea del Sud. La decisione di chiudere il centro di ricerca e sviluppo sito in Agrate Brianza presso il centro direzionale Colleoni porterà al licenziamento dell’intero comparto dei lavoratori italiani dell’azienda, in tutto 39 persone, per la maggior parte ingegneri elettronici di elevata competenza.

L'incontro

"Le istituzioni presenti hanno sottolineato che si attiveranno per favorire il dialogo fra i lavoratori a rischio di licenziamento e i rappresentanti italiani dell’azienda. Si avvierà parallelamente la ricerca di soluzioni di tutela dell’occupazione dei lavoratori e per il mantenimento delle elevate professionalità in Brianza, anche attraverso il coinvolgimento diretto di altre realtà di rilievo attive nel settore" spiegano dalla provincia.

"Le parti istituzionali hanno rilevato come, dopo anni di grande espansione, giungono alcuni segnali dal comparto della microelettronica che devono essere attentamente monitorati. Questo non solo per i potenziali impatti occupazionali in Brianza, ma anche per la strategicità del settore a livello nazionale e internazionale".

Le motivazioni

“La motivazione che è stata comunicata per la chiusura e i licenziamenti è quella di un divario tecnologico tra la società italiana e la casa madre coreana e l’impercorribilità di un trasferimento di tecnologia determinato dalla necessità di ingenti investimenti e dai divieti della normativa nazionale coreana” spiegano i sindacati nella nota. Ma le spiegazioni non convincono i delegati sindacali.

“Riteniamo molto contraddittorie le motivazioni comunicate per la chiusura e i licenziamenti poiché il centro di ricerca italiano ha sempre raggiunto gli obiettivi e sviluppato i prodotti conseguendo i migliori risultati e inoltre SK hynix è il secondo colosso mondiale dei semiconduttori con un fatturato nel 2022 di 34 miliardi di dollari e un utile netto di 1,7 miliardi di dollari.