61 licenziamenti nella multinazionale brianzola: la mobilitazione per salvare i posti di lavoro

Contro i 61 licenziamenti annunciati dalla multinazionale brianzola Flowserve Valbart di Mezzago non si ferma la mobilitazione dei sindacati. Dopo l’incontro presso Regione Lombardia dello scorso 2 maggio, è stata inviata una richiesta alla Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione “per approfondire gli argomenti già esposti nell'audizione in IV commissione di regione Lombardia e ricercare soluzioni di prospettiva industriale a tutela dei livelli occupazionali e della presenza industriale della multinazionale a Mezzago”, si legge in una nota delle organizzazioni sindacali.

“Siamo in attesa della convocazione della Direzione Generale di regione Lombardia e vorremmo sapere dall'azienda, nell'incontro previsto in Confindustria a Monza per il 15 maggio, se anch'essa ha colto l'invito di regione Lombardia è si sta muovendo in questo senso per garantire un futuro al sito industriale di Mezzago” chiedono i sindacati.

Una richiesta di incontro è stata inoltrata anche al presidente della provincia di Monza e Brianza “per proseguire il confronto e ricercare tutte le soluzioni utili alla salvaguardia dei posti di lavoro” che “coinvolge molti lavoratori e le loro famiglie residenti nei comuni di Monza e Brianza”. Intanto mercoledì 15 maggio proseguirà il confronto sindacale con l'azienda ed il 16 maggio le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori per aggiornali sullo stato della vertenza e sulle prossime iniziative.