Dal licenziamento alla firma del contratto per l'internalizzazione: operai brianzoli vincono la battaglia

Dall'incubo del licenziamento alla firma del contratto di internalizzazione. A Lissone, i lavoratori in appalto alla Vefer, azienda del settore Gomma Plastica di Lissone, a seguito dell’accordo sindacale firmato dal SI Cobas, sono stati internalizzati dalla società committente.

A darne notizia è stato lo stesso sindacato. "Si tratta di un’importante conquista, ottenuta da questi operai che nel Novembre 2022 furono licenziati in blocco con la disdetta dell’appalto al precedente fornitore e con tenacia, unità e compattezza ottennero un primo reintegro con un nuovo appaltatore" spiegano dalla sigla sindacale. "Da oggi in Vefer cessa il regime degli appalti" hanno concluso.

Il licenziamenro era arrivato a novembre del 2022 quando ai dipendenti in appalto presso una società committente esterna all'azienda, una sessantina in tutto, con una mail recapitata al sindacato era stata comunicata la procedura di licenziamento collettivo per "recessione consensuale del contratto di appalto" presso l'azienda brianzola che si occupa di lavorazione di poliuretano espanso dove hanno lavorato fino al 31 ottobre tramite appalto esterno. E loro, la mattina successiva, nonostante tutto, si erano presentati lo stesso al lavoro nella sede dell'azienda ed era cominciata una mobilitazione sostenuta dal sindacato SI Cobas per difendere il posto di lavoro. La vicenda aveva portato anche a incontri in prefettura e a mobilitazioni davanti al tribunale di Monza.