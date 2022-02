Alle porte di Monza ha aperto un nuovo supermercato: 15 nuovi posti di lavoro

Nuovo punto vendita Lidl alle porte della Brianza. La catena di supermercati giovedì 23 febbraio ha inaugurato sei nuovi negozi, da Genova ad Amantea nel cosentino, da Vimodrone, in provincia di Milano, a Bologna, da Sant'Angelo Lodigiano fino alla Sardegna con Selargius (CA). Complessivamente, per la realizzazione di queste strutture di vendita sono stati investiti sul territorio oltre 35 milioni di euro.

L'impatto occupazionale dell'operazione è di circa 90 nuovi posti di lavoro creati. E 15 di questi solo a Vimodrone.

Il nuovo store nel milanese

Il nuovo supermercato Lidl di Vimodrone sorge in Via Padana Superiore 280, non lontano dal centro commerciale dello stesso comune. Situato nella zona nord est della città metropolitana di Milano, il punto vendita rappresenta il 45° store dell’Insegna nel milanese e la sua inaugurazione avviene a poco più di un mese dall’apertura del Lidl di Via Ripamonti, avvenuta il 20 gennaio scorso. Data che ha segnato un importante traguardo per la Catena, la quale ha raggiunto in questa occasione 700 punti vendita in Italia. Queste aperture hanno permesso all’Azienda di consolidare la propria presenza in un territorio considerato da tempo strategico, parte di un ritmato piano di sviluppo che ha come focus le aree metropolitane e che va di pari passo ad un massiccio rafforzamento dell’organico. In tema di risorse umane, la sola inaugurazione di Vimodrone ha avuto un ruolo significativo poiché ha portato all'assunzione di 15 nuovi collaboratori, i quali si aggiungono alla squadra di Lidl Italia di cui fanno parte 20.000 persone.

Un’operazione green

La progettazione della struttura è stata attuata con un approccio flessibile e rispettoso del contesto da parte della Catena, coniugando interesse pubblico e iniziativa privata. Il nuovo store nasce, infatti, da un progetto di riqualificazione urbana a consumo di suolo pari a zero, conseguente alla ristrutturazione di un edificio preesistente, un tempo adibito alla produzione di mobili. Oltre a questo intervento di rigenerazione urbana, l’Azienda, da sempre attenta al contesto in cui opera e con la volontà di portare un valore aggiunto alla comunità, ha contribuito alla realizzazione di una rotatoria e di un piazzale pubblico.

La progettazione della struttura, che ospita un’area vendita di circa 1400 m², ha visto l'utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti sia alla sostenibilità ambientale che all’efficienza energetica. Il supermercato, infatti, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale degli interni, il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e sul tetto dell’edificio è presente un impianto fotovoltaico da 210 kW. La gestione sostenibile dell’immobile prevede, inoltre, la dotazione di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare più del 50% di energia rispetto alle tecnologie precedenti. Infine, i clienti dello store hanno a propria disposizione un ampio parcheggio dotato di circa 200 posti auto e fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.