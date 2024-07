A Lissone ha aperto un nuovo supermercato: 23 assunzioni

A Lissone apre il supermercato MD e vengono assunte 23 persone che vivono sul territorio. Una bella notizia non solo per i clienti dello store che nella provincia di Monza e Brianza annovera già 11 punti vendita e 186 in tutta la Lombardia; ma anche per chi ha trovato un posto di lavoro vicino a casa.

Il taglio del nastro è avvenuto ieri, giovedì 11 luglio. Lo store di via Matteotti 116 è stato inaugurato dal sindaco Laura Borella, dall’assessore alle Attività produttive e al Commercio Pierfilippo Alibrandi e da Massimo De Rivo, consigliere d’amministrazione.

I neoassunti hanno un’età media di 29 anni, e sono tutti residenti nel territorio. Il nuovo store sorge su una superficie di circa 1.300 mq, ha 6 corsie, 6 casse e 105 posti auto. Il nuovo supermercato è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.

“L’offerta food è fedele al format di proposte MD in grado di spaziare da un vasto assortimento di prodotti locali a prodotti tipici DOP, DOCG, IGP della linea Lettere dall’Italia®, alle proposte wellness a marchio Vivo Meglio, ai prodotti BIO della linea dedicata e ai vini della “enoteca” Enotrium® - si legge nella nota diffusa dall’azienda -. Lo store è completato dai banchi serviti di gastronomia e macelleria, dai banchi take away di pescheria e di pane in doratura e dal reparto ortofrutta”.