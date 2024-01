Il panzerotto fritto conquista Monza: apre un locale e cerca personale

"Ordinate un panzerotto e portate via un sorriso". Questa la filosofia di Panzotto, il locale specializzato in panzerotti - salati, gourmet e dolci - fritti al momento. Un marchio nato a Cosenza che adesso punta a conquistare i palati anche dei monzesi e dei brianzoli con una nuova apertura.

La notizia relativa alla nuova apertura in città da qualche tempo circola sui social. E per l'avvio dell'avventura culinaria nel capoluogo brianzolo Panzotto cerca personale. Al momento la selezione, come apparso sulle pagine social del marchio, riguarda addetti al banco e addetti alla preparazione.

"Panzotto_cs Panzotto si espande e ricerca risorse da inserire nel nuovo punto vendita di Monza. Richiesta disponibilità immediata al lavoro su turni e part-time. Per candidarsi alla posizione basta inviare Curriculum Vitae a: panzotto.risorse.umane@gmail.com" spiega l'annuncio.

"Nella caoticità delle nostre giornate ci siamo regalati il sogno di offrirvi una pausa di gusto" si legge nella presentazione dell'attività. "Il Panzerotto è un prodotto popolare che sa di antiche ricette, che ha l’odore del pomodoro fresco, il colore di una giornata di sole, che ha la forma del sorriso che vogliamo regalarvi. Vogliamo trasmettervi il buonumore delle nostre giornate in cui le chiacchiere tra amici si mescolano al lavoro. Ordinate un panzerotto e portate via un sorriso".

"Un sogno il nostro che si traduce nella scelta degli ingredienti semplici: li ricerchiamo, li assaggiamo, li scegliamo uno ad uno. Vogliamo mettere l’attenzione e la cura, in ogni gesto e in ogni scelta che facciamo, vogliamo offrirvi il sorriso e una parola educata ogni volta che vi affacciate sulla porta del locale, fornirvi i chiarimenti e le descrizioni che vorrete. E vogliamo fare tutto questo rispettando il pianeta, da noi non trovate niente fatto di plastica, tutti i rifiuti sono compostabili, per non perdere il sorriso neanche quando il pasto è finito".

Al momento non sono stati ufficilizzati ulteriori dettagli ma come anticipato sui social nelle risposte a diverse richieste il locale dovrebbe aprire in centro, in via Vittorio Emanuele II e ancora una data ufficiale non c'è ma potrebbe essere a marzo.