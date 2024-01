Mario Maratea e il grande sogno di portare i sapori del Gargano nelle botteghe brianzole

Mario Maratea è certo che l’eccellenza culinaria della sua terra può conquistare anche i monzesi e i brianzoli. Quelli che da anni (ma non solo) vanno in vacanza nel Gargano già lo conoscono, e quando tornano a casa fanno incetta di prodotti oppure li acquistano tutto l’anno direttamente on line.

Ma questo imprenditore delle bontà della tradizione del Gargano vuole andare oltre: permettere ai brianzoli di acquistare i prodotti della sua azienda in quelle gastronomie e piccole botteghe alimentari che ancora resistono sul territorio. Il ritorno al minimarket sottocasa dove comprare cibi di qualità o di nicchia: è certo che (anche questo) è il futuro del settore del food and beverage come ha spiegato lo scorso 23 gennaio quando ha partecipato a "Monza, Why Not?", l’international meeting annuale di Fiera di Monza e Brianza che si è svolto nella sede della Provincia del capoluogo brianzolo.

“La mia avventura imprenditoriale a capo di Gargano Sapori è iniziata nel 1999 - ha spiegato a Monzatoday - producevo con mia mamma il limoncello e altri liquori e marmellate. Poi, piano piano mi sono ingrandito, e oggi abbiamo questa grande azienda che propone prodotti realizzati artigianalmente secondo le antiche ricette del Gargano”. Un’azienda che grazie alla vetrina virtuale ha raggiunto clienti in tutto il mondo e non solo i turisti che soprattutto durante la stagione estiva affollano i suoi locali. Abbracciando quella “mentalità” di fiera dematerializzata e di negozio virtuale che più volte è stata ribadita durante il meeting di Fiera di Monza e Brianza.

“Credo molto nel contatto interpersonale e in quell’idea di negozio che vorrei ampliare in tutta Italia - ha spiegato -. In Brianza ho tentato alcuni anni fa quando ho aperto uno store in un grande centro commerciale. C’erano lunghe code di persone durante le feste per acquistare i pacchi da regalare a Natale. C’erano fino a 40 persone in fila che attendevano il loro turno. Ma poi, dopo il boom di Natale, il negozio si svuotava. C’erano spese di affitto non certo irrisorie che mi hanno fatto desistere dal proseguire lungo quella strada”. Una scelta che negli ultimi anni hanno abbracciato anche molti altri negozianti che hanno tentato di aprire nelle gallerie, ma che ben presto sono stati costretti ad abbassare la saracinesca.

Mario Maratea non si arrende. Tutt’altro. “In Italia vantiamo prelibatezze culinarie che ci invidiano in tutto il mondo - prosegue -. La gente ama mangiare bene, e spendere anche qualcosa in più per regalarsi un prodotto di nicchia. Io sono certo che la Brianza è territorio fertile. Gli imprenditori devono però scegliere i partner giusti. Il centro commerciale non è stata una scelta fortunata. Naturalmente non mi immagino il via vai di clienti che ci sono nei miei store in Puglia, dove logicamente il turismo aiuta. Chi come me lavora in questo settore deve fare rete e squadra appoggiandosi a quelle piccole botteghe e negozietti che preservano i prodotti che fanno grande il nostro Paese”.