Dalle ceneri dell'ex Mercatone Uno a Cesano Maderno apre maxi store

Dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione in via Viganò aprirà il 24esimo punto vendita della catena Max Factory. Apertura a marzo

Prima verranno ultimati gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi e a marzo dall'ex Mercatone Uno nascerà un nuovo mega store. A rilevare il sito espositivo di Cesano Maderno è stato infatti il gruppo MaxFactory, catena specializzata in fashion e home, che in via Luigi Viganò aprirà il suo 24esimo punto vendita.

"Si tratta del recupero del secondo dei 4 spazi che MaxFactory - in totale controtendenza - ha rilevato nel novembre 2020 dal fallimento di un'azienda di negozi di arredamento entrando così nell'ambito della Grande Distribuzione. Attraverso questa operazione l'azienda è anche subentrata nei contratti con il personale" si legge in una nota.

L'apertura del punto vendita è in programma per marzo. ''L'apertura di MaxFactory a Cesano Maderno rappresenta per il nostro Gruppo un fiore all'occhiello - commenta Stefano Giorgetti, direttore Generale dell'Azienda - siamo orgogliosi di contribuire al rilancio economico ed occupazionale della zona. Siamo assolutamente convinti delle potenzialità di questa area per il mercato locale e regionale e per la sua posizione strategica. Il nuovo store offrirà all'interno della sua vasta superficie un'ampia scelta di abbigliamento, articoli per la casa, arredamento e prodotti per bambini. I nostri clienti potranno trovare un'offerta di qualità al prezzo giusto e trascorrere del tempo in un ambiente piacevole, accogliente e moderno''.

"Si risolve una vicenda occupazionale - afferma il Sindaco Maurilio Longhin - che per molti mesi ha causato incertezza e preoccupazione. E' una bella notizia la nascita di questa nuova realtà economica e il rientro al lavoro del personale, in tutto 29 persone". Inserendosi nel contesto urbano di Cesano Maderno, lo store MaxFactory metterà a disposizione della propria clientela un ampio parcheggio. L'area dedicata al fashion occuperà il primo piano ed offrirà ai propri clienti un'ampia selezione di abbigliamento donna, uomo e bambino. L'area home sarà ospitata al piano terra proponendo una selezione molto vasta di soluzioni per il decor della casa (teleria, tappeti, corredi letto e bagno, casalinghi), cura della persona, cura del pet, prodotti per il bricolage, giocattoli, cancelleria e illuminazione.