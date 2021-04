McDonald’s apre un nuovo ristorante di Biassono: si cercano 50 persone

Aprirà a luglio il nuovo ristorante, che proporrà un concept moderno e vanterà oltre 224 posti a sedere. Aperte le selezioni per i 50 addetti

Aprirà il prossimo luglio il nuovo ristorante McDonald’s di Biassono, sito in via Cesana Villa 68/70 – SP6.

Il ristorante, in cui lavoreranno 50 persone, avrà un’area interna di circa 185 mq e una esterna di oltre 150, per un totale di oltre 224 posti a sedere (oltre a 50 parcheggi esterni).

Come sarà il McDonald’s di Biassono

Il nuovo McDonald’s di Biassono presenterà uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la corsia ancora più funzionale consentiranno ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce. Presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offrirà ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e

dell’accoglienza. Completano i servizi il McDelivery e l’asporto.

Il ristorante sarà arredato con il nuovo stile LIM Extreme, non ancora presentato in zona e dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti oppure scegliendone di nuovi.

Ai più piccoli, il ristorante metterà a disposizione un’area gioco esterna, dove divertirsi in piena sicurezza e, all’interno, display giochi interattivi e un corner dedicato alla celebrazione delle feste di compleanno.

Personale cercasi

Il ristorante e il McDrive di Biassono saranno aperti tutti i giorni dalle 07:00 alle 02:00. Il venerdì e il sabato, invece, l'apertura sarà 24 ore su 24 (fatte salve eventuali restrizioni dettate dal Covid).

Nel ristorante lavoreranno più di 50 addetti, per i quali si stanno aprendo le selezioni. Il ristorante cerca giovani dinamici e flessibili che desiderino inserirsi nel mondo lavorativo in un ambiente professionale che promuove la crescita. Il primo incontro di selezione è previsto per mercoledì 28 aprile 2021 presso la villa Ca’ De Bossi a Biassono. Gli interessanti possono inviare una mail a mcd.monza.recruiting@gmail.com.